У Норвегії у неділю, 3 січня, тривають пошуки зниклих безвісті під час масштабного зсуву ґрунту. Наразі рятувальники підняли з-під завалів тіла 5 загиблих.

Однак шанси знайти живих людей ще є. Про це заявив фахівець із пожежно-рятувальної служби Кеннет Ванген, повідомляє NRK.

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Ми шукаємо там, де все ще віримо, що можемо знайти тих, хто вижив,

– наголосив Ванген.

Станом на 3 січня зниклими безвісті залишаються 5 людей.

Тіло першого загиблого знайшли ще 1 січня. Чоловіка вже вдалося ідентифікувати. У поліції повідомили, що це 31-річний Ейрік Гренолен.

Трьох загиблих виявили 2 січня, ще одного – вранці 3 січня.

Що відомо про трагедію у Норвегії

Зсув ґрунту стався 30 грудня неподалік від міста Осло.

Внаслідок лиха постраждали 14 житлових будинків.