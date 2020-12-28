Шторм Белла залишив без світла тисячі людей в Англії та Франції: фото, відео
Останніх кілька днів у західних регіонах Європи бушує буревій "Белла". Через поривчастий вітер, сильні дощі та повені у Великій Британії та Франції тисячі будинків залишилися без електрики.
У країнах порушено транспортне сполучення. Про це повідомляє TVN24.
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Що відомо про шторм в Англії
Пориви вітру понад 160 кілометрів на годину фіксували в окремих районах Великої Британії.
В Уельсі близько 21 тисячі будинків залишилися без електрики.
Підтоплення відбулося в Бедфордширі та Нортгемптонширі. Було зруйновано близько 40 будівель. На Різдво 1300 сімей довелося евакуювати. У неділю рівень води почав повільно падати.
Наслідки шторму "Белла" у Великій Британії / Фото Northants SAR
На півдні країни виникли величезні проблеми із залізничним сполученням. Залізницю затопило дощовою водою та завалило зламаними деревами. Багато авіарейсів скасували через погану видимість.
Британська метеорологічна служба Met Office видала попередження про снігопади та ожеледицю у багатьох регіонах. Людям радять бути обережними, оскільки тротуари та дороги можуть бути обледенілими.
"Белла" дісталася Франції
- У неділю, 27 грудня, небезпечна погода дісталася Франції. Першими на заході Франції постраждали Бретань і Нормандія. 18 тисяч домівок залишилися без світла через відключення електроенергії. Згодом електропостачання було відновлене.
- Без електрики також залишилися 34 тисяч сімей на сході і в центрі Франції.
- Порушене повітряне сполучення країни. Понад третину рейсів з головного аеропорту Франції імені Шарля де Голля затримувалися в середньому на 50 хвилин.
- На вечір неділі дощі припинилися у деяких районах. За прогнозами, у понеділок, 28 грудня, буде сильний снігопад на височинах півдня країни.
- Крім того, метеорологічна служба Meteo France попередила про сильні пориви вітру і високі хвилі на узбережжі Атлантичного океану. Пориви зі швидкістю до 145 кілометрів на годину були виміряні на вершині Ейфелевої вежі в Парижі.
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