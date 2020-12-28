Останніх кілька днів у західних регіонах Європи бушує буревій "Белла". Через поривчастий вітер, сильні дощі та повені у Великій Британії та Франції тисячі будинків залишилися без електрики.

У країнах порушено транспортне сполучення. Про це повідомляє TVN24.

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Пориви вітру понад 160 кілометрів на годину фіксували в окремих районах Великої Британії.

В Уельсі близько 21 тисячі будинків залишилися без електрики.

Підтоплення відбулося в Бедфордширі та Нортгемптонширі. Було зруйновано близько 40 будівель. На Різдво 1300 сімей довелося евакуювати. У неділю рівень води почав повільно падати.

Наслідки шторму "Белла" у Великій Британії / Фото Northants SAR

На півдні країни виникли величезні проблеми із залізничним сполученням. Залізницю затопило дощовою водою та завалило зламаними деревами. Багато авіарейсів скасували через погану видимість.

Британська метеорологічна служба Met Office видала попередження про снігопади та ожеледицю у багатьох регіонах. Людям радять бути обережними, оскільки тротуари та дороги можуть бути обледенілими.

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