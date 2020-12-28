Шторм Белла оставил без света тысячи людей в Англии и Франции: фото, видео
Последние несколько дней в западных регионах Европы бушует ураган "Белла". Из-за порывистого ветра, сильных дождей и наводнений в Великобритании и Франции тысячи домов остались без электричества.
В странах нарушено транспортное сообщение. Об этом сообщает TVN24.
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Что известно о шторме в Англии
Порывы ветра более 160 километров в час фиксировали в отдельных районах Великобритании.
В Уэльсе около 21 тысячи домов остались без электричества.
Подтопление произошло в Бедфордшире и Нортгемптоншире. Было разрушено около 40 зданий. На Рождество 1300 семей пришлось эвакуировать. В воскресенье уровень воды начал медленно падать.
Последствия шторма "Белла" в Великобритании / Фото Northants SAR
На юге страны возникли огромные проблемы с железнодорожным сообщением. Железную дорогу затопило дождевой водой и завалило сломанными деревьями. Много авиарейсов отменили из-за плохой видимости.
Британская метеорологическая служба Met Office выдала предупреждение о снегопадах и гололеде во многих регионах. Людям советуют быть осторожными, поскольку тротуары и дороги могут быть обледенелыми.
"Белла" добралась до Франции
- В воскресенье, 27 декабря, опасная погода добралась до Франции. Первыми на западе Франции пострадали Бретань и Нормандия. 18 тысяч домов остались без света из-за отключения электроэнергии. Впоследствии электроснабжение было восстановлено.
- Без электричества также остались 34 тысячи семей на востоке и в центре Франции.
- Нарушено воздушное сообщение страны. Больше трети рейсов из главного аэропорта Франции имени Шарля де Голля задерживались в среднем на 50 минут.
- На вечер воскресенья дожди прекратились в некоторых районах. По прогнозам, в понедельник, 28 декабря, будет сильный снегопад на возвышенностях юга страны.
- Кроме того, метеорологическая служба Meteo France предупредила о сильных порывах ветра и высоких волнах на побережье Атлантического океана. Порывы со скоростью до 145 километров в час были измерены на вершине Эйфелевой башни в Париже.
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