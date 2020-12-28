Последние несколько дней в западных регионах Европы бушует ураган "Белла". Из-за порывистого ветра, сильных дождей и наводнений в Великобритании и Франции тысячи домов остались без электричества.

В странах нарушено транспортное сообщение. Об этом сообщает TVN24.

Кстати Сколько мир потерял из-за катаклизмов в 2020 году

Что известно о шторме в Англии

Порывы ветра более 160 километров в час фиксировали в отдельных районах Великобритании.

В Уэльсе около 21 тысячи домов остались без электричества.

Подтопление произошло в Бедфордшире и Нортгемптоншире. Было разрушено около 40 зданий. На Рождество 1300 семей пришлось эвакуировать. В воскресенье уровень воды начал медленно падать.

Последствия шторма "Белла" в Великобритании / Фото Northants SAR

На юге страны возникли огромные проблемы с железнодорожным сообщением. Железную дорогу затопило дождевой водой и завалило сломанными деревьями. Много авиарейсов отменили из-за плохой видимости.

Британская метеорологическая служба Met Office выдала предупреждение о снегопадах и гололеде во многих регионах. Людям советуют быть осторожными, поскольку тротуары и дороги могут быть обледенелыми.

"Белла" добралась до Франции