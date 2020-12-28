Скільки світ втратив через катаклізми у 2020 році
Стихійні лиха у 2020 році завдали людству збитків на 150 мільярдів доларів. Лісові пожежі в Австралії, повені в Азії, сарана в Африці та атлантичні урагани – страховий збиток від цих аномалій перевищив показник за 2019 рік. Це наслідки глобального потепління.
Стихійні лиха також забрали життя щонайменше 3,5 тисячі людей і змусили понад 13,5 мільйона осіб залишити свої домівки. Про це повідомляє видання The Guardian із посиланням на доповідь благодійної організації "Christian Aid ".
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Рекорд за кількістю стихійних лих
- За даними організації, 2020 рік поставив рекорд за кількістю ураганів у районі Атлантичного океану. Через них загинули щонайменше 400 людей, а збитки сягнули 41 мільярда доларів.
- П’ять найдорожчих екстремальних погодних явищ у 2020 році були пов’язані з незвичайно дощовим мусоном в Азії.
- Безпрецедентні лісові пожежі в Каліфорнії, Австралії і в сибірській глибинці Росії спалили рекордні території. Зокрема, вогонь знищив 20% австралійських лісів та десятки мільйонів диких тварин.
- Крім того, існують припущення, що світові доведеться зіткнутися з наростанням інтенсивності таких явищ через підвищення температури.
Збитків насправді більше
Справжня вартість щорічних кліматичних лих була насправді набагато вищою, оскільки більшість збитків були незастрахованими. Зокрема, в країнах з низьким рівнем доходів були застраховані лише 4% активів, які постраждали від природних лих, а в країнах із високим рівнем доходів цей показник сягав 60%.
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