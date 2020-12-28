Стихійні лиха у 2020 році завдали людству збитків на 150 мільярдів доларів. Лісові пожежі в Австралії, повені в Азії, сарана в Африці та атлантичні урагани – страховий збиток від цих аномалій перевищив показник за 2019 рік. Це наслідки глобального потепління.

Стихійні лиха також забрали життя щонайменше 3,5 тисячі людей і змусили понад 13,5 мільйона осіб залишити свої домівки. Про це повідомляє видання The Guardian із посиланням на доповідь благодійної організації "Christian Aid ".

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Рекорд за кількістю стихійних лих

За даними організації, 2020 рік поставив рекорд за кількістю ураганів у районі Атлантичного океану. Через них загинули щонайменше 400 людей, а збитки сягнули 41 мільярда доларів.

П’ять найдорожчих екстремальних погодних явищ у 2020 році були пов’язані з незвичайно дощовим мусоном в Азії.

Безпрецедентні лісові пожежі в Каліфорнії, Австралії і в сибірській глибинці Росії спалили рекордні території. Зокрема, вогонь знищив 20% австралійських лісів та десятки мільйонів диких тварин.

Крім того, існують припущення, що світові доведеться зіткнутися з наростанням інтенсивності таких явищ через підвищення температури.

Зверніть увагу! За даними науковців, середні температури на планеті з кінця XIX століття зросли на 1,1 градуса за Цельсієм. Причому значна частка зростання температур припадає на останні 50 років.

Збитків насправді більше

Справжня вартість щорічних кліматичних лих була насправді набагато вищою, оскільки більшість збитків були незастрахованими. Зокрема, в країнах з низьким рівнем доходів були застраховані лише 4% активів, які постраждали від природних лих, а в країнах із високим рівнем доходів цей показник сягав 60%.