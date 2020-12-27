Ураган Белла лютує у Європі: вражаючі фото та відео удару стихії
Країнами Західної Європи пронісся ураган Белла. Стихія уже вдарила по Великій Британії, Франції та Бельгії. Швидкість вітру перевищувала 100 кілометрів на годину.
У Бельгії та Франції оголосили штормове попередження
На морському узбережжі пориви вітру навіть досягали 120 кілометрів на годину. Про це інформує France 24.
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У країнах оголосили штормове попередження. У Бельгії – оранжевий рівень небезпеки. Особливо уважними просять бути водіїв, адже окрім урагану, на дорогах – ожеледиця та снігові замети. У Брюсселі через удар Белли закрили парки та лісні зони.
Ураган зачепить майже все атлантичне узбережжя Франції. Примхи негоди відчують навіть у Парижі.
Яка ситуація у Великій Британії та Ірландії
Через ураган порушено залізничне сполучення на півдні Англії. Затопило лінію між Борнмутом та Саутгемптоном. Частина колії перекрита деревами, які поламав вітер. Також повідомляють про численні затримки у русі між Дувром та Кале.
Найбільше стихія зачепила Бедфордшир та Нортгемптоншир. Лише у Бедфорді місцева влада повідомила про щонайменше 40 затоплених будинків.
Через негоду є великі проблеми з електропостачанням
В Уельсі через негоду без електропостачання залишилась 21 тисяча будинків.
Від Белли постраждала і Ірландія. Без електрики – близько 2 тисяч будівель. В країні оголошено рівень небезпеки жовтий.
Дивіться фото удару стихії / Фото з європейських ЗМІ та соцмереж:
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