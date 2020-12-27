Ураган Белла свирепствует в Европе: впечатляющие фото и видео удара стихии
По странам Западной Европы пронесся ураган Белла. Стихия уже ударила по Великобритании, Франции и Бельгии. Скорость ветра превышала 100 километров в час.
В Бельгии и Франции объявили штормовое предупреждение
На морском побережье порывы ветра даже достигали 120 километров в час. Об этом информирует France 24.
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В странах объявили штормовое предупреждение. В Бельгии – оранжевый уровень опасности. Особенно внимательными просят быть водителей, ведь кроме урагана, на дорогах – гололедица и снежные заносы. В Брюсселе из-за удара Беллы закрыли парки и лесные зоны.
Ураган заденет почти все атлантическое побережье Франции. Капризы непогоды почувствуют даже в Париже.
Какова ситуация в Великобритании и Ирландии
Из-за урагана нарушено железнодорожное сообщение на юге Англии. Затопило линию между Борнмутом и Саутгемптоном. Часть пути перекрыта деревьями, которые поломал ветер. Также сообщают о многочисленных задержках в движении между Дувром и Кале.
Больше всего стихия задела Бедфордшир и Нортгемптоншир. Только в Бедфорде местные власти сообщили о по меньшей мере 40 затопленных домах.
Из-за непогоды есть большие проблемы с электроснабжением
В Уэльсе из-за непогоды без электроснабжения осталась 21 тысяча домов.
От Беллы пострадала и Ирландия. Без электричества – около 2 тысяч зданий. В стране объявлен уровень опасности желтый.
Смотрите фото удара стихии / Фото из европейских СМИ и соцсетей:
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