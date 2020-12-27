По странам Западной Европы пронесся ураган Белла. Стихия уже ударила по Великобритании, Франции и Бельгии. Скорость ветра превышала 100 километров в час.

В Бельгии и Франции объявили штормовое предупреждение

На морском побережье порывы ветра даже достигали 120 километров в час. Об этом информирует France 24.

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В странах объявили штормовое предупреждение. В Бельгии – оранжевый уровень опасности. Особенно внимательными просят быть водителей, ведь кроме урагана, на дорогах – гололедица и снежные заносы. В Брюсселе из-за удара Беллы закрыли парки и лесные зоны.

Ураган заденет почти все атлантическое побережье Франции. Капризы непогоды почувствуют даже в Париже.

Какова ситуация в Великобритании и Ирландии

Из-за урагана нарушено железнодорожное сообщение на юге Англии. Затопило линию между Борнмутом и Саутгемптоном. Часть пути перекрыта деревьями, которые поломал ветер. Также сообщают о многочисленных задержках в движении между Дувром и Кале.

Больше всего стихия задела Бедфордшир и Нортгемптоншир. Только в Бедфорде местные власти сообщили о по меньшей мере 40 затопленных домах.

Из-за непогоды есть большие проблемы с электроснабжением

В Уэльсе из-за непогоды без электроснабжения осталась 21 тысяча домов.

От Беллы пострадала и Ирландия. Без электричества – около 2 тысяч зданий. В стране объявлен уровень опасности желтый.

Смотрите фото удара стихии / Фото из европейских СМИ и соцсетей:

Voordeel van 14 hoog wonen, wisselend uitzicht, flat wiebelt ,;) #StormBella pic.twitter.com/kvSBlsj4cF — hugob (@pasja4) December 27, 2020

Fierce blowy in Salthill this afternoon #StormBella pic.twitter.com/JIG1A60Pnr — Enda Cunningham (@endacunningham) December 26, 2020