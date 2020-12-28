Сколько мир потерял из-за катаклизмов в 2020 году
Стихийные бедствия в 2020 году нанесли человечеству ущерб на 150 миллиардов долларов. Лесные пожары в Австралии, наводнения в Азии, саранча в Африке и атлантические ураганы – страховой ущерб от этих аномалий превысил показатель за 2019 год. Это последствия глобального потепления.
Стихийные бедствия также унесли жизни по меньшей мере 3,5 тысячи человек и заставили более 13,5 миллиона человек покинуть свои дома. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на доклад благотворительной организации "Christian Aid".
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Рекорд по количеству стихийных бедствий
- По данным организации, 2020 год поставил рекорд по количеству ураганов в районе Атлантического океана. Из-за них погибли по меньшей мере 400 человек, а убытки составили 41 миллиард долларов.
- Пять самых дорогих экстремальных погодных явлений в 2020 году были связаны с необычно дождливым муссоном в Азии.
- Беспрецедентные лесные пожары в Калифорнии, Австралии и в сибирской глубинке России сожгли рекордные территории. В частности, огонь уничтожил 20% австралийских лесов и десятки миллионов диких животных.
- Кроме того, существуют предположения, что миру придется столкнуться с нарастанием интенсивности таких явлений из-за повышения температуры.
Убытков на самом деле больше
Настоящая стоимость ежегодных климатических бедствий была на самом деле намного выше, поскольку большинство убытков были незастрахованными. В частности, в странах с низким уровнем доходов были застрахованы лишь 4% активов, пострадавших от природных бедствий, а в странах с высоким уровнем доходов этот показатель достигал 60%.
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