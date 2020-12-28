Стихийные бедствия в 2020 году нанесли человечеству ущерб на 150 миллиардов долларов. Лесные пожары в Австралии, наводнения в Азии, саранча в Африке и атлантические ураганы – страховой ущерб от этих аномалий превысил показатель за 2019 год. Это последствия глобального потепления.

Стихийные бедствия также унесли жизни по меньшей мере 3,5 тысячи человек и заставили более 13,5 миллиона человек покинуть свои дома. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на доклад благотворительной организации "Christian Aid".

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Рекорд по количеству стихийных бедствий

По данным организации, 2020 год поставил рекорд по количеству ураганов в районе Атлантического океана. Из-за них погибли по меньшей мере 400 человек, а убытки составили 41 миллиард долларов.

Пять самых дорогих экстремальных погодных явлений в 2020 году были связаны с необычно дождливым муссоном в Азии.

Беспрецедентные лесные пожары в Калифорнии, Австралии и в сибирской глубинке России сожгли рекордные территории. В частности, огонь уничтожил 20% австралийских лесов и десятки миллионов диких животных.

Кроме того, существуют предположения, что миру придется столкнуться с нарастанием интенсивности таких явлений из-за повышения температуры.

Обратите внимание! По данным ученых, средние температуры на планете с конца XIX века выросли на 1,1 градуса по Цельсию. Причем значительная часть роста температур приходится на последние 50 лет.

Убытков на самом деле больше

Настоящая стоимость ежегодных климатических бедствий была на самом деле намного выше, поскольку большинство убытков были незастрахованными. В частности, в странах с низким уровнем доходов были застрахованы лишь 4% активов, пострадавших от природных бедствий, а в странах с высоким уровнем доходов этот показатель достигал 60%.