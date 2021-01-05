В Румынии в ночь на 5 января за несколько часов выпало больше 100 миллиметров осадков. Обильные осадки привели к паводкам в округе Горж. Местные власти просят эвакуироваться жителей пострадавших районов.

Что известно о стихии и ее последствиях

Во вторник утром Национальная метеослужба объявила шесть "красных" кодов опасности. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил журналист Богдан Скоклиев.

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В результате наводнения погибли домашние животные. Информации о пострадавших или погибших пока нет.

В Румынии сильные осадки спровоцировали паводки / Фото Богдана Скоклиева

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