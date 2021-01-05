Людей просят эвакуироваться: в Румынии обильные дожди спровоцировали наводнения – фото
В Румынии в ночь на 5 января за несколько часов выпало больше 100 миллиметров осадков. Обильные осадки привели к паводкам в округе Горж. Местные власти просят эвакуироваться жителей пострадавших районов.
Что известно о стихии и ее последствиях
Во вторник утром Национальная метеослужба объявила шесть "красных" кодов опасности. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил журналист Богдан Скоклиев.
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В результате наводнения погибли домашние животные. Информации о пострадавших или погибших пока нет.
В Румынии сильные осадки спровоцировали паводки / Фото Богдана Скоклиева
Какие стихийные бедствия произошли в Европе в конце 2020 года
- 5 декабря произошло землетрясение магнитудой 5,3 возле берегов провинции Анталия, что в Турции.
- 9 декабря из-за мощных осадков под водой оказалась итальянская Венеция.
- В конце 2020 года по Европе прошелся ураган Белла.
- Шторм оставил без света тысячи людей в Англии и Франции.
- Из-за сильных снегопадов в Италии погиб человек, еще несколько пострадали.
- Конец года в Хорватии отметился серией мощных землетрясений. Стихия разрушила дома, погибли люди.
- 30 декабря в Норвегии произошел оползень. 10 человек пострадали, 15 – пропали без вести.
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