Ураган Белла добрался до Италии: есть жертвы и пострадавшие
В Италию ураган "Белла" 28 декабря принес сильный ветер, дожди, снежные бури и мороз. Из-за непогоды уже 1 человек погиб, еще 2 – получили травмы.
Что известно о погибшем и пострадавших
Трагедия произошла на Сардинии. Погиб пожарный при попытке починить электрокабель, оборвавшийся в результате непогоды. Об этом сообщает ANSA.
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В Милане женщина получила ранения из-за столба фонаря, который взорвал сильный порыв ветра. Еще одного мужчину доставили в больницу после того, как в Риме его ударило поваленное ветром дерево.
Что буря повлекла за собой в Италии
- Сильные снегопады накрыли Милан, Турин и Геную.
- На автострадах между Лигурией и Пьемонтом нарушено движение транспорта.
- Прекращено пароходство к островам Эльба и Капри.
- В Венеции подняли специальные морские барьеры, которые должны предотвратить наводнения.
- Существует вероятность снежных лавин в Валле-д'Аости.
- Также сообщается о повышении уровня опасности в ряде регионов из-за непогоды.
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