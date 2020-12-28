В Италию ураган "Белла" 28 декабря принес сильный ветер, дожди, снежные бури и мороз. Из-за непогоды уже 1 человек погиб, еще 2 – получили травмы.

Что известно о погибшем и пострадавших

Трагедия произошла на Сардинии. Погиб пожарный при попытке починить электрокабель, оборвавшийся в результате непогоды. Об этом сообщает ANSA.

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В Милане женщина получила ранения из-за столба фонаря, который взорвал сильный порыв ветра. Еще одного мужчину доставили в больницу после того, как в Риме его ударило поваленное ветром дерево.

Что буря повлекла за собой в Италии