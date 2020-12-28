В Італію буревій "Белла" 28 грудня приніс сильний вітер, дощі, снігові бурі та мороз. Через негоду вже 1 людина загинула, ще 2 – отримали травми.

Що відомо про загиблого та постраждалих

Трагедія сталася на Сардинії. Загинув пожежник під час спроби полагодити електрокабель, що обірвався в результаті негоди. Про це повідомляє ANSA.

Дізнайтеся також Шторм Белла залишив без світла тисячі людей в Англії та Франції: фото, відео

У Мілані жінка отримала поранення через стовп ліхтаря, який підірвав сильний порив вітру. Ще одного чоловіка доставили у лікарню після того, як в Римі його вдарило повалене вітром дерево.

Що буря спричинила в Італії