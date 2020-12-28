Буревій Белла дістався Італії: є жертви та постраждалі
В Італію буревій "Белла" 28 грудня приніс сильний вітер, дощі, снігові бурі та мороз. Через негоду вже 1 людина загинула, ще 2 – отримали травми.
Що відомо про загиблого та постраждалих
Трагедія сталася на Сардинії. Загинув пожежник під час спроби полагодити електрокабель, що обірвався в результаті негоди. Про це повідомляє ANSA.
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У Мілані жінка отримала поранення через стовп ліхтаря, який підірвав сильний порив вітру. Ще одного чоловіка доставили у лікарню після того, як в Римі його вдарило повалене вітром дерево.
Що буря спричинила в Італії
- Сильні снігопади накрили Мілан, Турін та Геную.
- На автострадах між Лігурією та П'ємонтом порушено рух транспорту.
- Припинено пароплавство до островів Ельба й Капрі.
- У Венеції підняли спеціальні морські бар’єри, які мають запобігти повені.
- Існує ймовірність снігових лавин у Валле-д'Аості.
- Також повідомляється про підвищення рівня небезпеки в ряді регіонів через негоду.
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