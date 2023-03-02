Травили девушек по всей Украине: что известно об опасной банде, которую поймали в Хмельницком

Злоумышленники подсыпали женщинам ядовитое вещество в пищу или напитки, чтобы украсть у них деньги и ювелирные украшения. Группировка работала в разных областях, однако задержать их удалось в Хмельницкой области.

Злоумышленники снимали транспорт в автопрокатах и искали своих жертв по всей Украине на курортах, базах отдыха и развлекательных заведениях. Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкой областной прокуратуры.

Читайте также В Киевской области родная мать изнасиловала собственных детей и морила их голодом

Травили жертв опасными препаратами: как работала схема

Организатором преступной группировки была 23-летняя жительница Николаевской области. Сообщником девушки был ее 30-летний товарищ, уроженец Луганской области, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности.

Позже к группе присоединился еще один "товарищ" – 31-летний житель Запорожья.

Девушка с гбандой начала искать своих жертв в Донецкой области. В этом регионе они отравили троих девушек, подсыпав им в пищу опасный препарат.

Злоумышленники придумали "семейную" историю - женщина представлялась сестрой двух мужчин. Ребята знакомились с потенциальными жертвами и, втершись в доверие, травили девушек. После того как девочки теряли сознание, их грабили.

Впоследствии злоумышленники переместились в Хмельницкую область. В новом месте они решили поднять дозу опасного препарата. Как следствие, 29-летняя Хмельницкая умерла от отравления прямо на улице, ее 32-летнюю подругу врачам удалось спасти.

Экспертиза показала, что смерть потерпевшей наступила от отравления антипсихотическим препаратом,

– отметили в прокуратуре.

Организатора преступной группировки и одного сообщника приговорили к 14 годам лишения свободы. Другого фигуранта дела – до 10 лет 6 месяцев заключения.

Что известно о последних скандалах с отравлением женщин

Компания молодых людей из Ивано-Франковска приехала в Киев, где устроила "охоту" на девушек, накачивая их, вероятно, наркотическими веществами и снимая их на камеру. Они проводили кучу с людьми без сознания и могли насиловать их. После огласки дела двое ребят получили подозрения и были взяты под стражу без возможности внесения залога.

Кроме того, преступникам вручили еще повестки. Однако военные ВСУ возмущаются и говорят, что такие преступники в рядах армии не нужны. Защитники считают, что все организаторы этих вечеринок должны отбывать наказание в тюрьме.

Огласку приобрел и резонансный случай отравления украинки в США. Хотя события произошли еще в 2016 году, однако известно о преступлении стало только сейчас. Так, россиянка пыталась убить украинку, чтобы жить по ее паспорту. Женщина отравила своего косметолога, родом из Украины, похитила у нее документы, деньги и разрешение на работу в США.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.