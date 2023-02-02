На этот скандал отреагировал в эфире 24 Канала военнослужащий ВСУ Юрий Федоренко. Он подчеркнул, что ему очень "больно" от таких новостей.
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Боец ВСУ обратился к пострадавшим девушкам
"Я призываю пострадавших девушек и их родителей – напишите заявления в полицию. Это не стыдно, это акт установления справедливости, чтобы больше ни одну девушку так не могли оскорбить", – высказался Федоренко.
А их родителей военный ВСУ призвал поддержать дочерей. "Это ваши дети, вы должны им доверять и объяснять, что мир жесток", – добавил он.
В ВСУ такие не нужны
Боец ВСУ считает, что этих ребят должны посадить в тюрьму на долгие годы.
Плохо, что у нас в государстве нет такого наказания как химическая кастрация, чтобы другие этого не делали. В войска б*дло и воры не нужны, войска – это элита, которая защищает наше государство,
– заявил Федоренко.
Военный эмоционально продолжил и подчеркнул, что из-за этого "внутри бурлит". "Таких людей нужно наказывать, согласно законодательству", – подытожил он.
Федоренко отреагировал на скандал и рассказал о ситуации на фронтах: видео
Что известно об этом скандале: коротко
- 1 февраля Нацполиция заявила, опроведении обысков у организаторов "пьяных вечеринок". Правоохранители заявили, что начали "отработку", как только в сети появились фото и видео с вечеринок, где молодые люди употребляют алкоголь, обижают и унижают девушек.
- Известно, что группа ребят приехала из Ивано-Франковска. Им ориентировочно по 20 лет. Они накачивали девушек алкоголем и, вероятно, снотворным. После этого показывали их обнаженных и без сознания на камеру и рассказывали, что якобы именно девушки легкомысленны и неприличны. Подробнее об этой жуткой истории читайте за ссылкой.
- За данным следствия, подозреваемые договорились создавать контент сексуально-насильственного характера с участием девушек для дальнейшего распространения. Они арендовали квартиру в столице. Туда приглашали девушек, распивали с ними спиртные напитки, доводя их до бессознательного состояния и, пользуясь беспомощным состоянием женщин, совершали пошлые действия, а также имитацию половых актов, при этом снимали все на телефоны.
- Отснятый материал излагали в телеграмм-канал и социальные сети, оставляя унизительные сообщения и комментарии. В настоящее время в суд направлены ходатайства об избрании подозреваемым мер.
- Правоохранители уже начали уголовное дело в отношении этих юношей. Двум лицам вручили подозрение, еще 6 ребятам полицейские вручили повестки.