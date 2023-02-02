На цей скандал відреагував в ефірі 24 Каналу військовослужбовець ЗСУ Юрій Федоренко. Він наголосив, що йому дуже "болить" від таких новин.

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Боєць ЗСУ звернувся до постраждалих дівчат

"Я закликаю постраждалих дівчат та їхніх батьків – напишіть заяви в поліцію. Це не є соромно, це акт встановлення справедливості, щоб більше жодну дівчину так не могли образити", – висловився Федоренко.

А їхніх батьків військовий ЗСУ закликав підтримати доньок. "Це ваші діти, ви маєте їм довіряти та пояснювати, що світ жорстокий", – додав він.

У ЗСУ такі не потрібні

Боєць ЗСУ вважає, що цих хлопців мають посадити до в'язниці на довгі роки.

Погано, що в нас в державі немає такого покарання, як хімічна кастрація, щоб інші цього не робили. У війська б*дло та злодії не потрібні, війська – це еліта, яка захищає нашу державу,

– заявив Федоренко.

Довідка! Хімічна кастрація проводиться шляхом введення в організм спеціальних препаратів, які пригнічують вироблення статевих гормонів, сприяють зниженню статевого потягу і статевої активності, та виключають можливість здійснення статевого акту. Хімічна кастрація може застосовуватися як покарання за статеві злочини, найчастіше за педофілію, але може також застосовуватися для ґвалтівників-рецидивістів. Наголосимо, що в Україні це не передбачено законодавством.

Військовий емоційно продовжив й наголосив, що через це "всередині бурлить". "Таких людей треба карати, згідно із законодавством", – підсумував він.

Федоренко відреагував на скандал та розповів про ситуацію на фронтах: відео



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