Политолог Игорь Рейтерович в разговоре с 24 Каналом отметил, что каждый раз России приходится придумывать новый подход, с помощью которого можно было бы напомнить о своем "Орешнике".

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Сколько раз Путин вспомнил об "Орешнике"

Рейтерович отметил, что российский диктатор вспомнил об "Орешнике" во время своей прямой линии 12 раз. Путин хочет постоянно сосредотачивать на этом внимание.

"Можно было бы надеяться, если бы на Западе были бы политики с сильной позицией, то они бы предложили Путину провести такую "дуэль" над Москвой. Если он такой смелый, то чего предлагает выбрать цель в Киеве, почему не предлагает Вашингтон, Берлин, Лондон, Париж?", – озвучил политолог.

Что продемонстрировало миру заявление Путина

Рейтерович отметил, что очень хорошо, что из уст Путина прозвучало заявление о "дуэли", потому что оно свидетельствует о степени его неадекватности, которую тот демонстрирует на весь мир.

Ветеринары часто говорят, что иногда на животных нападает бешенство. Тогда единственным вариантом является смерть этого животного, потому что вылечить его невозможно и оно несет угрозу окружающим. По сути Путин сейчас бешеное животное. Чем больше он делает таких заявлений, тем четче это должен понимать цивилизованный мир,

– подчеркнул Рейтерович.

По словам политолога, мир также должен осознать и то, что глава Кремля не собирается ограничиваться одной только Украиной. Если его не остановить сейчас, тогда все будут иметь очень большие проблемы.

Как когда-то было во времена Гитлера, его долго не воспринимали серьезно или думали, что он удовлетворится меньшим, а по факту потом весь мир запылал во Второй мировой войне,

– подытожил Рейтерович.

Напомним, 19 декабря российский диктатор провел прямую линию с народом, где должен был ответить на вопросы россиян. Во время мероприятия Путин озвучил, что готов доказать тем экспертам, которые считают, что российский "Орешник" не является современным оружием и его легко сбить, обратное. Он выразил готовность провести эксперимент и проверить качества этой баллистической ракеты, выбрав местом для удара столицу Украины.