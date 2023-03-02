Труїли дівчат по всій Україні: що відомо про небезпечну банду, яку спіймали в Хмельницькому

Зловмисники підсипали жінкам отруйну речовину у їжу або напої, щоб вкрасти у них гроші та ювелірні прикраси. Банда працювала в різних областях, проте затримати її вдалося на Хмельниччині.

Зловмисники винаймали транспорт в автопрокатах й шукали своїх жертв по всій Україні на курортах, базах відпочинку та розважальних закладах. Про це повідомляє пресслужба Хмельницької обласної прокуратури.

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Труїли жертв небезпечними препаратами: як працювала схема

Організаторкою групи злочинців була 23-річна жителька Миколаївської області. Спільником дівчини був її 30-річний товариш, уродженець Луганщини, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.

Пізніше до банди приєднався ще один "товариш" – 31-річний житель Запоріжжя.

Дівчина з групою зловмисників почали шукати своїх жертв у Донецькій області. У цьому регіоні вони отруїли трьох дівчат, підсипавши їм у їжу небезпечний препарат.

Зловмисники вигадали "сімейну" історію – жінка представлялася сестрою двох чоловіків. Хлопці знайомилися з потенційними жертвами та, втершись у довіру, труїли дівчат. Після того як дівчата втрачали свідомість, їх грабували.

Згодом банда перемістилася в Хмельницьку область. На новому місці вони вирішили підвищити дозу небезпечного препарату. Як наслідок, 29-річна жителька Хмельницького померла від отруєння прямо на вулиці, її 32-річну подругу лікарям вдалося врятувати.

Експертиза показала, що смерть потерпілої наступила від отруєння антипсихотичним препаратом,

– зазначили у прокуратурі.

Організаторку банди та одного спільника засудили до 14 років позбавлення волі. Іншого фігуранта справи – до 10 років 6 місяців ув’язнення.

Що відомо про останні скандали з отруєнням жінок

Компанія парубків з Івано-Франківська приїхала в Київ, де влаштувала "полювання" на дівчат, накачуючи їх, ймовірно, наркотичними речовинами та знімаючи їх на камеру. Вони проводили стріми з непритомними людьми й могли гвалтувати їх. Після розголосу справи двоє хлопців отримали підозри й були взяті під варту без можливості внесення застави.

Крім того, злочинцям вручили ще й повістки. Однак військові ЗСУ обурюються й говорять, що такі злодії у лавах армії не потрібні. Захисники вважають, що всі організатори цих вечірок повинні відбувати покарання у в'язниці.

Розголосу набув й резонансний випадок отруєння українки у США. Хоча події відбулися ще у 2016 році, проте відомо про злочин стало тільки зараз. Так, росіянка намагалася вбити українку, щоб жити за її паспортом. Жінка отруїла свого косметолога, родом з України, викрала у неї документи, гроші та дозвіл на роботу в США.

Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.