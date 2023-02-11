Ще у 2016 році жінка намагалася вбити свого косметолога – українку Ольгу Цвик. Росіянку вже визнали винною у скоєнні злочину.

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Українку отруїли

За результатами слідства, у серпні 2016 року Насирова, якій зараз 47 років, прийшла до свого косметолога у Квінсі з коробкою чизкейка. Вона з'їла два шматочки сама, а третій, отруєний, запропонувала Цвик. Жінку почало нудити й вона прилягла.

Перед тим, як Цвик втратила свідомість, вона побачила, що підсудна ходила по її кімнаті, – мовиться в заяві прокурорки.

Наступного дня подруга українки знайшла її непритомною. Росіянка перевдягнула її у мереживну білизну, а навколо розкидала таблетки, створюючи враження, що жінка намагалась скоїти самогубство.

Коли Цвик повернулася з лікарні, вона виявила, що в неї вкрали її український паспорт та дозвіл на роботу в США, а також коштовності та близько 4000 доларів готівкою. У залишках десерту виявили феназепам – сильний заспокійливий засіб. До слова, таблетки, які були розкидані на підлозі, містили такий самий препарат.

Слід зауважити, що на момент скоєння злочину обидві жінки були досить схожі: мали темне волосся, однаковий колір шкіри та обидві розмовляли російською.

Насирова (ліворуч) та Цвик у 2016 році / Фото BBC Україна

Яке покарання загрожує росіянці

Громадянку Росії Вікторію Насирову, яка живе в Брукліні, журі визнало винною у замаху на вбивство, напад і незаконне утримання. Проте строк ув'язнення ще визначить суд наступного місяця. Їй загрожує до 25 років позбавлення волі.

Росіянку не вперше визнають винною в подібних злочинах / Фото BBC Україна

Варто також зазначити, що це вже не перший випадок, коли жінка мала проблеми з законом.

Зокрема, у 2015 році Інтерпол видав червоне повідомлення про її арешт за вбивство жінки в Росії роком раніше. Її звинувачують у вбивстві сусідки Алли Алексєєнко та викраденні її заощаджень.

Насирову також звинувачують у зберіганні наркотиків і пограбуванні чоловіків, яких вона зустрічала на сайтах знайомств.