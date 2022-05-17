"Отрезали ухо, потому что не хотел говорить": оккупант похвастался отцу пытками пленного

Идут 83 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Оккупанты продолжают совершать ужасные военные преступления, в том числе обстреливают мирные населенные пункты и пытают пленных.

Очередным доказательством этого стал новый перехват СБУ разговора российского оккупанта с его отцом. Захватчик рассказал, что его подразделение взяло в плен и пытало двух украинских военных на Харьковщине.

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Разговор оккупанта с его отцом

В новом перехвате СБУ оккупант с восторгом рассказывает, как российская армия из артиллерии накрыла обычный поселок в Харьковской области и мародерила там по домам мирных жителей.

По его словам, сухпайки им уже не дают, поэтому они "прошлись по домам", и с угрозами выстрелить в дома местных жителей из танка пособирали у них еду. "Смысл им залу*аться? У нас стволы, танк. Если кто-то залу*нется – минус дом, и живи, как хочешь", – рассказал оккупант.

Кроме того, захватчик похвастался своему отцу, что его подразделение взяло в плен двух украинских военных. Одному из них оккупанты отрезали ухо, потому что он "не хотел говорить".

Это еще нормально, что ему пулю в лоб не пустили, или БРТом не четвертовали. А можно было его просто поставить и короб от пулемета, 100 патронов по нему выпустить, и сделать решето. Ну, максимум, можно было пальцы отрубить,

– делится больными фантазиями российский изверг.

К слову, столь ужасные поступки сына не возмущают его отца, собеседника российского оккупанта. Напротив – тот радуется, что воспитал палача, который в любой момент может получить место в рефрижераторе с "грузом-200".

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Другие перехваты СБУ

Российский оккупант рассказал другу, что их военные несут огромные потери. Он в панике заявил, что после увиденного ада хочет прекратить свою службу и расторгнуть контракт с вооруженными силами России.

Еще один захватчик, находящийся в Запорожской области, пожаловался на оружие, которое есть у украинцев, и начал проклинать российскую армию. Особенно оккупанта раздражает то, что у Украины на вооружении есть беспилотники Bayraktar.

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