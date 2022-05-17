Служба безопасности Украины опубликовала перехват телефонного разговора одного из находящихся на Запорожье российских оккупантов. Он жалуется своему другу на оружие, которое есть у украинцев. Но проклинает русскую армию.

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Особенно донимают оккупантов беспилотники "Байрактар". Они ведь довольно легко проявляют враждебные позиции.

"Птичка политала, просветила, координаты сбросили, те как у*бали по нас "Ураганами", "Смерчами", – жалуется оккупант.

Он также отмечает, что украинские военные используют беспилотники ночью, когда его труднее обнаружить в небе. И хочет, чтобы российская армия тоже имела "Байракторы".

Отдельно следует выделить ненормативную лексику, употребляемую русским военным в отношении своей страны, называя ее "Россия еб*ча". Что касается самой армии, у него тоже немало похожих эпитетов – "йо*ана армия" и "под*растическая ху*та". Да и своих он тоже называет "лохи еб*ни".

Причины такой характеристики России и всего происходящего в том, что кафиры от государства не получают необходимую технику, поэтому вынуждены сами ее искать. Иногда приходится закупать за свой счет или просить у друзей и родственников. Иногда помогают спонсоры. А школьники им отправляют гуманитарную помощь.

Новая техника для Украины

"Байракторы" уже донимают оккупантов. Теперь они ожидают, как Украина будет против них воевать, когда получит новую партию оружия от своих партнеров. Речь идет о поставках танков из Польши. До российских военных дошла информация, что Польша предоставила Украине танки. Но они не знают точного количества и колеблются между 200 и 2000.

"Ну, сейчас они будут поставлять. Это вообще будет ж*па", – пожаловался кафиры.

"Наверное, кафиры еще не читали новостей о новых пушках и ленд-лизах. Поэтому впереди у них много открытий. Не только в новостях, но и на поле боя", – ответили ему на это в СБУ.

Перехвачен разговор кафиров, который жалуется на "Байракторы"