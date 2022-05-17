Бойцы 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого в очередной раз показали свое мастерство. С помощью ДШК (пулемет Дегтярева-Шпагина) они сбили российский беспилотник "Орлан-10".

Читайте также 27 900 уничтоженных оккупантов и ракетные удары по Львовщине и Черниговщине: основное за 83 день войны

Снайперская стрельба из пулемета

Отлетала своя еще одна "птичка" рашистов! "Орлан" был сбит княжескими воинами из оружия, которое ласково называют "дашкой",

– говорится в сообщении.

Военные не без юмора описали ущерб вражескому беспилотнику. Говорят, что услышали звук, напоминающий дырчание мопеда. Оказалось, что вражеский беспилотник просто снижался. Так что никто долго не раздумывал, ударив по нему из ДШК. Вот вражеская "птичка" и повисла на дереве. Больше беспилотник с бутылкой внутри летать не сможет.

Бойцы добавили, что уничтожили, уничтожают и продолжат уничтожать российских захватчиков, как на земле, так и в нашем небе. И будут они делать это из всего возможного оружия.



Беспилотник российских захватчиков больше летать не будет / Фото из фейсбука 14 механизированной бригады

Заметим, что за минувшие сутки российские захватчики потеряли 9 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Актуальные потери врага по состоянию на 17 мая

В целом с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины оккупанты несут немалые потери. А все потому, что наши военные титанически противостоят захватчикам.

Если говорить о личном составе, то уничтожить удалось 27 900 российских военных. Некоторые из них превращаются в удобрение, ведь руководство страны-агрессора не спешит забирать своих "двухсотых".

Что же касается техники, то ее в металлолом военные превратили немало. В частности, 1 235 танков, 3 009 боевых бронированных машин, 578 артиллерийских систем, 198 РСЗО, 90 единиц средств ПВО, 2 109 единиц автомобильной техники и цистерн с топливом, 43 единицы специальной техники, а также 13 лодок.

Продолжают нести потери оккупанты и в воздухе. Так, "приземлили" 201 самолет, 167 вертолетов, 436 БпЛА оперативно-тактического уровня, а также 97 крылатых ракет.

Напомним, что Украина ежедневно титанически противостоит стране, которая последние десятки лет воевала без остановки. Страна-агрессор отправляет в наше государство не только пушечное мясо и лом. На наши территории заходят настоящие головорезы, а также техника, которая уничтожает все вокруг.

Достойно внимания – оперативная сводка от Генштаба ВСУ по состоянию на 17 мая: смотрите видео