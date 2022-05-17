Бійці 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого вкотре показали свою майстерність. За допомогою ДШК (кулемет Дегтярьова-Шпагіна) вони збили російський безпілотник "Орлан-10".

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Снайперська стрільба з кулемета

Відлітала своє ще одна "пташка" рашистів! "Орлан" був збитий Князівськими воїнами зі зброї, яку лагідно називають "дашкою",

– йдеться у повідомленні.

Військові не без гумору описали збиття ворожого безпілотника. Кажуть, що почули звук, який нагадує дирчання мопеда. Виявилося, що ворожий безпілотник просто знижався. Тож ніхто довго не роздумував, вгативши по ньому з ДШК. Ось ворожа "пташка" і зависла на дереві. Більше безпілотник з пляшкою всередині літати не зможе.

Бійці додали, що знищили, знищують та продовжать знищувати російських загарбників як на землі, так і в нашому небі. А робитимуть вони це з усієї можливої зброї.



Безпілотник російських загарбників більше літати не буде / Фото з фейсбука 14 механізованої бригади

Зауважимо, що за минулу добу російські загарбники втратили 9 БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Актуальні втрати ворога станом на 17 травня

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, окупанти зазнають чималих втрат. А все тому, що наші військові титанічно протистоять загарбникам.

Якщо говорити про особовий склад, то знищити вдалося 27 900 російських військових. Деякі з них перетворюються на добриво, адже керівництво країни-агресорки не поспішає забирати своїх "двохсотих".

Що ж стосується техніки, то її на брухт військові перетворили чимало. Зокрема, 1235 танків, 3009 бойових броньованих машин, 578 артилерійських систем, 198 РСЗВ, 90 одиниць засобів ППО, 2109 одиниць автомобільної техніки та цистерн з паливом, 43 одиниці спеціальної техніки, а також 13 човнів.

Продовжують зазнавати втрат окупанти й у повітрі. Так, "приземлили" 201 літак, 167 гелікоптерів, 436 БпЛА оперативно-тактичного рівня, а також 97 крилатих ракет.

Нагадуємо, що Україна щоденно титанічно протистоїть країні, яка останні десятки років воювала без перестанку. Країна-агресорка відправляє до нашої держави не лише гарматне м'ясо та брухт. На наші території заходять також справжні головорізи, а також техніка, яка знищує все довкола.

Варте уваги – оперативне зведення від Генштабу ЗСУ станом на 17 травня: дивіться відео