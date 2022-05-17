"Відрізали вухо, бо не хотів говорити": окупант похвалився батьку катуванням полоненого українця

Триває 83 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Окупанти продовжують коїти жахливі воєнні злочини, зокрема обстрілюють мирні населені пункти та катують полонених.

Черговим доказом цього стало нове перехоплення СБУ розмови російського окупанта з його батьком. Загарбник розповів, що його підрозділ взяв у полон та катував двох український військових на Харківщині.

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Розмова окупанта з його батьком

У новому перехоплені СБУ окупант із захватом розповідає, як російська армія з артилерії накрила звичайне селище у Харківській області і мародерила там по домівках мирних мешканців.

За його словами, сухпайків їм уже не дають, тож вони "пройшлися по хатах", і з погрозами вистрелити у домівки місцевих жителів з танку повідбирали у них їжу. "Сенс їм залу*атися? У нас стволи, танк. Якщо хтось залу*неться – мінус будинок, і живи, як хочеш", – розповів окупант.

Крім того, загарбник похизувався своєму батьку, що його підрозділ взяв у полон двох українських військових. Одному з них окупанти відрізали вухо, бо він "не хотів говорити".

Це ще нормально, що йому кулю в лоб не пустили, чи БРТом не четвертували. А можна було його просто поставити і короб від кулемета, 100 патронів по ньому випустити, і решето зробити. Ну, максимум, можна було пальці відрубати,

– ділиться хворими фантазіями російський нелюд.

До слова, такі жахливі вчинки сина не обурюють його батька, співрозмовника російського окупанта. Навпаки – той радіє, що виховав ката, який у будь-який момент може отримати місце у рефрижераторі з "грузом-200".

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Інші перехоплення СБУ

Російський окупант розповів другу, що їхні військові зазнають величезних втрат. Він у паніці заявив, що після побаченого пекла хоче припинити свою службу та розірвати контракт зі збройними силами Росії.

Ще один загарбник, який перебуває на Запоріжжі, поскаржився на зброю, яка є в українців, і почав клясти російську армію. Особливо окупанта дратує те, що в України на озброєнні є безпілотники Bayraktar.

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