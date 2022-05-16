Окупанти розповідають про шалені втрати та не хочуть служити
Вони вже й самі це зрозуміли, і почали називати речі своїми іменами. Ілюзії про героїчні потяги розвіялися, натомість залишилося лише одне бажання – вижити та повернутися додому.
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Про це свідчить чергове перехоплення телефонної розмови окупанта з другом. У ній загарбник бідкається на величезні втрати своєї армії.
Це взагалі ж*опа. Дуже багато 200-их, 300-их. Розумієш, я сам ледве звідти вибрався. Я, короче, все… Я просто приїду в Алійськ, служити не буду, все. Я чесно, я звільнятися буду, ну наф*г. Після такого, що я побачив, ні,
– поділився росіянин з товаришем.
Як сказав окупант, усі їхні машини згоріли, його командира вбили, та й половини батальйону вже немає. Сам він "виживав, як міг".
"Знаєш, це жах… Це просто пекло справжнє, як у фільмі жахів", – підсумував загарбник.
Він кілька разів повторив, що звільниться з армії, як тільки потрапить додому. Однак, стараннями українських військових, його шанси повернутися до Росії – дуже невисокі.
Перехоплення розмови російського окупанта з другом: дивіться відео (Нецензурна лексика! 18+)
Втрати ворога на війні: актуальні дані
За 81 день повномасштабної війни в Україні Росія зазнала шалених втрат. За свіжими даними Генштабу, ЗСУ ліквідували вже 27 700 російських окупантів.
Крім того, загарникам довелося попрощатися з величезною кількістю техніки:
- танків – 1228 одиниць;
- бойових броньованих машин – 2974 одиниць;
- артилерійських систем – 577 одиниць;
- РСЗВ – 195 одиниць;
- засоби ППО – 89 одиниць;
- літаків – 200 одиниць;
- гелікоптерів – 165 одиниць;
- автомобільної техніки та цистерни з паливом – 2101 одиниця;
- кораблів / катерів – 13 одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 427 одиниць;
- спеціальної техніки – 42 одиниці;
- крилатих ракет – 97 одиниць.