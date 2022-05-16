Окупанти розповідають про шалені втрати та не хочуть служити

Вони вже й самі це зрозуміли, і почали називати речі своїми іменами. Ілюзії про героїчні потяги розвіялися, натомість залишилося лише одне бажання – вижити та повернутися додому.

Дивіться також Російські контрактники ненавидять Путіна та просять родичів не вірити владі

Про це свідчить чергове перехоплення телефонної розмови окупанта з другом. У ній загарбник бідкається на величезні втрати своєї армії.

Це взагалі ж*опа. Дуже багато 200-их, 300-их. Розумієш, я сам ледве звідти вибрався. Я, короче, все… Я просто приїду в Алійськ, служити не буду, все. Я чесно, я звільнятися буду, ну наф*г. Після такого, що я побачив, ні,

– поділився росіянин з товаришем.

Як сказав окупант, усі їхні машини згоріли, його командира вбили, та й половини батальйону вже немає. Сам він "виживав, як міг".

"Знаєш, це жах… Це просто пекло справжнє, як у фільмі жахів", – підсумував загарбник.

Він кілька разів повторив, що звільниться з армії, як тільки потрапить додому. Однак, стараннями українських військових, його шанси повернутися до Росії – дуже невисокі.

Перехоплення розмови російського окупанта з другом: дивіться відео (Нецензурна лексика! 18+)

Втрати ворога на війні: актуальні дані

За 81 день повномасштабної війни в Україні Росія зазнала шалених втрат. За свіжими даними Генштабу, ЗСУ ліквідували вже 27 700 російських окупантів.

Крім того, загарникам довелося попрощатися з величезною кількістю техніки:

танків – 1228 одиниць;

бойових броньованих машин – 2974 одиниць;

артилерійських систем – 577 одиниць;

РСЗВ – 195 одиниць;

засоби ППО – 89 одиниць;

літаків – 200 одиниць;

гелікоптерів – 165 одиниць;

автомобільної техніки та цистерни з паливом – 2101 одиниця;

кораблів / катерів – 13 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 427 одиниць;

спеціальної техніки – 42 одиниці;

крилатих ракет – 97 одиниць.

Зверніть увагу – показали цвинтар бронетехніки, яку втратили окупанти на Чернігівщині: дивіться відео