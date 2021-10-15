Отрицают, но тайно считают: в Туркменистане зафиксировали 25 тысяч умерших от COVID-19

Авторитарная власть Туркменистана не зафиксировала ни одного больного коронавирусом. Однако с начала пандемии в стране тайно зарегистрировали около 25 000 смертей от болезни.

Об этом сообщил анонимный источник в системе здравоохранения Туркменистана. Количество умерших не публикуют, однако правительству об этом ежедневно сообщают из провинций.

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В регионах Туркменистана замалчивают пандемию

Число смертей, связанных с COVID-19, вероятнее всего превысило отметку в 25 000. Региональные медицинские работники приуменьшают масштабы пандемии.

Чиновники в регионах боялись и занижали количество погибших, а также тайно сообщали в правительственный центр. По данным источника, заболеваемость больше всего распространяется на таких территориях страны:

регион Лебап на Северо-Востоке;

регион Мары на юго-востоке.

Отрицают коронавирус, но вакцинируют от него

Туркменистан является одной из по меньшей мере 5 стран, где официально не зарегистрировали ни одного случая коронавируса.

Несмотря на отрицание болезни, Туркменистан ввел жесткие ограничения в некоторых районах. Там сообщали о большом количестве людей с симптомами, похожими на коронавирус.

Более того, в июле 2021 года в Ашхабаде – столице Туркменистана вакцинация стала обязательной для всех совершеннолетних. Страна закупила вакцины у России и Китая.

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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, который правит с 2006 года, отверг сообщения о COVID-19 в стране. Он называл болезнь "фейком" и говорил, что реакцию на пандемию не стоит "политизировать".