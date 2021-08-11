Однако в 2021 году стало известно, что клясться надо не только в этом. Власть потребовала перед подключением интернета у каждого нового пользователя сети присягнуть на Коране.

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Что же требуют туркменские власти у людей

Туркменское правительство разными способами ограничивает доступ людей к интернету. Для этого использовали высокотехнологичные способы, разработанные иностранными компаниями. Но, видимо, они оказались не столь эффективными, как ожидалось.

Поэтому ограничение доступа к сети в стране решили вывести на новый уровень.

Журналисты туркменской службы "Радио Свобода" узнали, что к людям, которые хотят провести к себе домой интернет, власть выдвинула серьезное требование. Эти люди должны поклясться на Коране, что не будут использовать VPN.

Женщина по имени Айнур провести интернет в дом пытается уже полгода. Доступ к сети ей очень нужен, ведь ее муж находится на заработках за границей, и с ним надо держать связь. Впрочем, старания Айнур были напрасными.

Она рассказала, что в 2020 году стала в очередь тех, кто хочет подключить интернет. Очередь дошла через полгода. Но даже подписав множество документов и пройдя кучу проверок, Айнур интернет не получила.

У меня требуют, чтобы я поклялась на Коране о том, что не буду пользоваться VPN. А без VPN в интернете какие сайты не открываются,

– пожаловалась женщина.

Дело в том, что в стране заблокированы социальные сети (фейсбук, твиттер, ютуб) и многие другие сайты. Чтобы обойти запрет, приходилось использовать VPN.

Что интересно, официально этот метод в Туркменистане вроде бы и не запрещен (в отличие от Ирака, Северной Кореи и Беларуси), но воспользоваться им непросто.

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