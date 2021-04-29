В Туркменистане запретили очереди за продуктами, недовольных – задерживают
Отныне в Туркменистане запрещено собираться перед магазинами в очереди, в которых более 4 человек. Если собирается больше людей – полиция начинает угрожать арестом.
Источник:"Радио Свобода"
Запрет ввели в Туркменабаде по распоряжению вице-премьера Сердара Бердымухамедова, сына президента Туркменистана. Тот заявил, что большие очереди "дискредитируют имидж" отца.
Обратите внимание В Туркменистане установили огромный позолоченный памятник любимой собаке президента
Как тогда ходить в магазин в Туркменистане
По новым правилам, гражданам сначала нужно зарегистрироваться в магазинах. Затем ожидать звонок, чтобы они смогли купить продукты. Прийти за товаром можно только в назначенное время.
Более того, товары продают через "черный вход" магазина, а не через основной.
"Виновным" грозит полиция
В Туркменабаде разрешается выстраиваться в очередь максимум до 4 человек. Другие – должны "прятаться", поэтому ждут своего часа в ближайших подъездах домов. Если же нет – вам грозит полиция.
Если кто-то захочет протестовать, полиция угрожает арестовать его и исключить из очереди как наказание,
– отметил житель Туркменабада.
Уже появляются сообщения о том, что в столице начали арестовывать граждан, нарушивших запрет на очередь.
Обратите внимание Абсурду нет предела: лидер Туркменистана предложил лечить COVID-19 корнем солодки
Причина – продовольственный кризис
- В Туркменистане обостряется продовольственный кризис, который не признает власть страны.
- Правительство не решает проблему обеспечения населения необходимыми продуктами питания, при этом усиливает давление и пытается препятствовать очередям возле магазинов.
- Кризис продолжается уже несколько лет, курс нацвалюты на черном рынке снижает покупательную способность населения. Как следствие – многие граждане страны просто не могут покупать продукты.
- Поэтому, люди начинают выстраиваться в очереди рано утром, чтобы иметь возможность приобрести товары со скидкой – они отпускаются только с 6 до 8 утра. Цены устанавливает государство, поэтому продукты обычно быстро заканчиваются.
Поделиться новостью