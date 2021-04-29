Отныне в Туркменистане запрещено собираться перед магазинами в очереди, в которых более 4 человек. Если собирается больше людей – полиция начинает угрожать арестом.

Запрет ввели в Туркменабаде по распоряжению вице-премьера Сердара Бердымухамедова, сына президента Туркменистана. Тот заявил, что большие очереди "дискредитируют имидж" отца.

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Как тогда ходить в магазин в Туркменистане

По новым правилам, гражданам сначала нужно зарегистрироваться в магазинах. Затем ожидать звонок, чтобы они смогли купить продукты. Прийти за товаром можно только в назначенное время.

Более того, товары продают через "черный вход" магазина, а не через основной.

"Виновным" грозит полиция

В Туркменабаде разрешается выстраиваться в очередь максимум до 4 человек. Другие – должны "прятаться", поэтому ждут своего часа в ближайших подъездах домов. Если же нет – вам грозит полиция.

Если кто-то захочет протестовать, полиция угрожает арестовать его и исключить из очереди как наказание,

– отметил житель Туркменабада.

Уже появляются сообщения о том, что в столице начали арестовывать граждан, нарушивших запрет на очередь.

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