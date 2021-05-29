Соответствующее распоряжение будет действовать для чиновников в течение 40 дней и распространяется только на мужчин. Между тем местных женщин заметили за ношением траурных платков с черными узорами.

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Чиновников и директоров школ предупредили, если они попадутся на глаза сотрудников МНБ без тахьи (национальная туркменская тюбетейка – 24 канал), их сразу уволят с работы,

– пишут журналисты.

Правило введено после того, как Гурбангулы Бердымухамедов появился на публике в национальном головном уборе после смерти отца. Мяликгулы Бердымухамедов умер 18 мая в возрасте 88 лет.

Стоит отметить, что президент Туркменистана на все мероприятия приезжал на черном автомобиле, несмотря на то, что несколько недель назад запретил транспортные средства этого цвета.

Диктатура в Туркменистане: что известно

В одном из районов на востоке Туркменистана власть заставляет местных жителей покупать вместе с продуктами фото президента страны.

Чиновники считают, что портрет главы государства должен быть в каждом доме.

В Туркменистане также нужно периодически менять портреты президента во всех государственных учреждениях. Обновить фото на необходимое – на которых он с другой прической и на фоне другого ковра – нужно до 1 сентября.

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