Відповідне розпорядження діятиме для високопосадовців протягом 40 днів і розповсюджується тільки на чоловіків. Тим часом місцевих жінок помітили за носінням траурних хусток із чорними візерунками.

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Чиновників і директорів шкіл попередили, якщо вони попадуться на очі співробітників МНБ без тах'ї (національна туркменська тюбетейка – 24 канал), їх одразу звільнять з роботи,

– пишуть журналісти.

Правило запроваджене після того, як Гурбангули Бердимухамедов з'явився на публіці у національному головному уборі після смерті батька. Мялікгули Бердимухамедов помер 18 травня у віці 88 років.

Варто зазначити, що президент Туркменістану на всі заходи приїжджав на чорному автомобілі, незважаючи на те, що кілька тижнів тому заборонив транспортні засоби цього кольору.

Диктатура у Туркменістані: що відомо

В одному з районів на сході Туркменістану влада змушує місцевих жителів купувати разом з продуктами фото президента країни.

Чиновники вважають, що портрет глави держави має бути в кожному домі.

У Туркменістані також потрібно періодично змінювати портрети президента у всіх державних установах. Оновити фото на необхідне – на яких він з іншою зачіскою та на фоні іншого килима – потрібно до 1 вересня.

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