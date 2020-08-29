В одному з районів на сході Туркменістану влада змушує місцевих жителів купувати разом з продуктами фото президента країни. Придбати портрет Гурбангули Бердимухамедова можна за 20 манатів – а це близько 6 доларів за офіційним курсом.

Влада вважає, що портрет глави держави має бути в кожному домі

У державних крамницях у продажі з'явились борошно та хліб, які продають як пайок. Про це інформує туркменська служба "Радіо Свобода" з посиланням на власного кореспондента.

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Разом з цими продуктами на додаток і реалізовували фото президента. Люди проти такого добровільно-примусового шопінгу не протестували, адже поруч патрулювали правоохоронці.

Як повідомив кореспонденту один із силовиків, влада вважає, що портрет Бердимухамедова має бути у кожній домівці і, таким чином, громадяни полюблять главу державу ще більше.

Портрети президента треба часто оновлювати

Ще одна актуальна акція у Туркменістані – заміна портретів Бердимухамедова у всіх державних установах. Оновити фото на необхідне – на яких президент з іншою зачіскою та на фоні іншого килима – потрібно до 1 вересня.

Це цікаво! У Туркменістані портрети президента розміщають не лише в державних установах, а й громадських місцях. Заміняють портрети коштом населення у випадках навіть невеликої зміни зовнішності президента.