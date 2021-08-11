Однак у 2021 році стало відомо, що клястися треба не тільки в цьому. Влада почала вимагати перед підключенням інтернету у кожного нового користувача мережі присягнути на Корані.

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Що ж вимагає туркменська влада у людей

Туркменський уряд у різні способи обмежує доступ людей до інтернету. Для цього використовували високотехнологічні способи, розроблені іноземними компаніями. Та, мабуть, вони виявилися не настільки дієвими, як очікувалося.

Тож обмеження доступу до мережі в країні вирішили вивести на новий рівень.

Журналісти туркменської служби "Радіо свобода" довідалися, що до людей, які бажають провести до себе додому інтернет, влада висунула серйозну вимогу. Ці люди повинні поклястися на Корані, що не будуть використовувати VPN.

Жінка на ім'я Айнур провести інтернет у дім намагається вже пів року. Доступ до мережі їй дуже потрібен, адже її чоловік перебуває на заробітках за кордоном, і з ним треба мати зв'язок. Утім, старання Айнур були марними.

Вона розповіла, що у 2020 році стала на чергу тих, хто хоче під'єднати інтернет. Черга дійшла через пів року. Та навіть підписавши безліч документів та пройшовши купу перевірок, Айнур інтернет не отримала.

У мене вимагають, щоб я присягнулася на Корані про те, що не буду користуватися VPN. А без VPN в інтернеті жодні сайти не відкриваються,

– поскаржилася жінка.

Річ у тім, що в країні заблоковані соціальні мережі (фейсбук, твітер, ютуб) та багато інших сайтів. Щоб обійти заборону, доводилося використовувати VPN.

Що цікаво, офіційно цей метод у Туркменистані начебто й не заборонений (на відміну від Іраку, Північної Кореї й Білорусі), але скористатися ним непросто.

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