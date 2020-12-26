Президент Туркменістану вигадав цікавий спосіб лікування коронавірусу. Поки провідні науковці світу ламали голову, щоб створити дієву вакцину, Гурбангули Бердимухамедов вигадав кращу ідею. Він запропонував лікувати COVID-19 коренем солодки.

Щоправда, користувачі мережі не дуже схвально оцінили ідею лідеру Туркменістану. Про це пише Интерфакс.

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Гурбангули вказав на недавнє дослідження, яке підтверджує, що активна речовина кореня солодки – гліциризинова кислота – перешкоджає розвитку коронавірусу. До того ж ефект надає навіть мала концентрація солодки.

Президент зазначив, що солодковий корінь входить у першу п'ятірку списку лікарських засобів, рекомендованих Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Реакція соцмереж

Користувачі у твіттері не оцінили ідею голови Туркменістану. Люди жартома запропонували Гурбангули досліджувати також властивості кропиви, кори дуба й подорожника для лікування COVID-19.

Найкраще лікувати коронавірус сечею молодого баранчика,

– написали в коментарях.

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