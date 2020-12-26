Абсурду немає меж: лідер Туркменістану запропонував лікувати COVID-19 коренем солодки
Президент Туркменістану вигадав цікавий спосіб лікування коронавірусу. Поки провідні науковці світу ламали голову, щоб створити дієву вакцину, Гурбангули Бердимухамедов вигадав кращу ідею. Він запропонував лікувати COVID-19 коренем солодки.
Щоправда, користувачі мережі не дуже схвально оцінили ідею лідеру Туркменістану. Про це пише Интерфакс.
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Чим керувався президент Туркменістану
Гурбангули вказав на недавнє дослідження, яке підтверджує, що активна речовина кореня солодки – гліциризинова кислота – перешкоджає розвитку коронавірусу. До того ж ефект надає навіть мала концентрація солодки.
Президент зазначив, що солодковий корінь входить у першу п'ятірку списку лікарських засобів, рекомендованих Всесвітньою організацією охорони здоров'я.
Реакція соцмереж
Користувачі у твіттері не оцінили ідею голови Туркменістану. Люди жартома запропонували Гурбангули досліджувати також властивості кропиви, кори дуба й подорожника для лікування COVID-19.
Найкраще лікувати коронавірус сечею молодого баранчика,
– написали в коментарях.
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COVID-19 у Туркменістані: що відомо
- Тривалий час Туркменістан залишався останньою країною-членом ООН, яка не визнавала існування COVID-19.
- До липня 2020 року аптекам забороняли продавати маски населенню і затримували громадян у захисних засобах на вулицях. Журналістам і ЗМІ заборонили писати про коронавірус.
- Раніше Бердимухамедов під час засідання уряду порадив громадянам захищатися від вірусів старовинним народним засобом – "димом гармали". Лідер країни зазначив, що протягом тисячоліть предки туркменців створили національні методи боротьби зі шкідливими звичками й профілактику різних інфекційних захворювань.
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