Президент Туркменистана придумал интересный способ лечения коронавируса. Пока ведущие ученые мира ломали голову, чтобы создать действенную вакцину, Гурбангулы Бердымухамедов придумал лучшую идею. Он предложил лечить COVID-19 корнем солодки.

Правда, пользователи сети не очень одобрили идею лидера Туркменистана. Об этом пишет Интерфакс.

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Чем руководствовался президент Туркменистана

Гурбангулы указал на недавнее исследование, подтверждающее, что активное вещество корня солодки – глицирризиновая кислота – препятствует развитию коронавируса. К тому же эффект оказывает даже малая концентрация солодки.

Президент отметил, что солодковый корень входит в первую пятерку списка лекарственных средств, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения.

Реакция соцсетей

Пользователи в твиттере не оценили идею главы Туркменистана. Люди в шутку предложили Гурбангулы исследовать также свойства крапивы, коры дуба и подорожника для лечения COVID-19.

Лучше лечить коронавирус мочой молодого барашка,

– написали в комментариях.

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