Абсурда нет предела: лидер Туркменистана предложил лечить COVID-19 корнем солодки
Президент Туркменистана придумал интересный способ лечения коронавируса. Пока ведущие ученые мира ломали голову, чтобы создать действенную вакцину, Гурбангулы Бердымухамедов придумал лучшую идею. Он предложил лечить COVID-19 корнем солодки.
Правда, пользователи сети не очень одобрили идею лидера Туркменистана. Об этом пишет Интерфакс.
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Чем руководствовался президент Туркменистана
Гурбангулы указал на недавнее исследование, подтверждающее, что активное вещество корня солодки – глицирризиновая кислота – препятствует развитию коронавируса. К тому же эффект оказывает даже малая концентрация солодки.
Президент отметил, что солодковый корень входит в первую пятерку списка лекарственных средств, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения.
Реакция соцсетей
Пользователи в твиттере не оценили идею главы Туркменистана. Люди в шутку предложили Гурбангулы исследовать также свойства крапивы, коры дуба и подорожника для лечения COVID-19.
Лучше лечить коронавирус мочой молодого барашка,
– написали в комментариях.
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COVID-19 в Туркменистане: что известно
- Долгое время Туркменистан оставался последней страной-членом ООН, которая не признавала существования COVID-19.
- К июлю 2020 года аптекам запрещали продавать маски населению и задерживали граждан в защитных средствах на улицах. Журналистам и СМИ запретили писать о коронавирусе.
- Ранее Бердымухамедов на заседании правительства посоветовал гражданам защищаться от вирусов старинным народным средством – "дымом гармалы". Лидер страны отметил, что на протяжении тысячелетий предки туркменцев создали национальные методы борьбы с вредными привычками и профилактику различных инфекционных заболеваний.
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