У місті Мари на півдні Туркменістану карають за появу у громадському місці без маски. Громадян, які не можуть сплатити штраф, поліція примусово відправляє на виправні роботи на поле бавовни.

Покарання за порушення маскового режиму ввели 29 серпня. Про це повідомили на сайті туркменської служби "Радіо Свобода" – "Радіо Азатлик". Поліція посилила контроль на вулицях міста і організовує рейди на спеціальних автобусах. Під час них затримують осіб без масок і відвозять їх у поліцейські відділення. Штраф за відсутність маски становить 60 манатів (17 доларів).

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Наприкінці серпня поліція провела кілька рейдів, після яких затримали 30 людей з міста Байрамали. Першу групу відправили на поля 30 серпня. Кожен з них повинен збирати 20 кілограмів бавовни за добу.

Перед початком робіт у затриманих забрали паспорти і пообіцяли їх повернути, якщо вони виконають норму збору волокна рослинного походження. За несвоєчасну явку в поліцейське відділення, їм загрожує трудовий виправний табір у Теджені.

Поліція попередила людей, примусово направлених на збір бавовни, що вони не отримають коштів за свою роботу. Земельні орендарі зазвичай платять збирачам бавовни 20 – 30 тенге за кілограм волокна, в залежності від сорту.

Владу країни не цікавить стан здоров`я громадян, які порушили масковий режим.

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