Заперечують, але таємно рахують: у Туркменістані зафіксували 25 тисяч померлих від COVID-19

Авторитарна влада Туркменістану не зафіксувала жодного хворого на коронавірус. Проте від початку пандемії у країні таємно зареєстрували близько 25 000 смертей від хвороби.

Про це повідомило анонімне джерело в системі охорони здоров'я Туркменістані. Кількість померлих не публікують, проте уряду про це щодня повідомляють із провінцій.

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У регіонах Туркменістану замовчують пандемію

Кількість смертей, пов'язаних із COVID-19, найімовірніше перевищила позначку в 25 000. Регіональні медичні працівники применшують масштаби пандемії.

Чиновники у регіонах боялись і занижували кількість загиблих, а також таємно повідомляли до урядового центру. За даними джерела, захворюваність найбільше поширюється на таких територіях країни:

регіон Лебап на Північному Сході;

регіон Мари на Південному Сході.

Заперечують коронавірус, але вакцинують від нього

Туркменістан є однією зі щонайменше 5 країн, де офіційно не зареєстрували жодного випадку коронавірусу.

Попри заперечення хвороби, Туркменістан запровадив жорсткі обмеження в деяких районах. Там повідомляли про велику кількість людей із симптомами, схожими до коронавірусу.

Ба більше, у липні 2021 року в Ашгабаді – столиці Туркменістані вакцинація стала обов'язковою для всіх повнолітніх. Країна закупила вакцини в Росії та Китаю.

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Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов, який править із 2006 року, відкинув повідомлення про COVID-19 у країні. Він називав хворобу "фейком" і казав, що реакцію на пандемію не варто "політизувати".