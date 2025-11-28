Катастрофы не будет, – экс-глава МИД ответил, как Запад воспримет отставку Ермака

Бывший руководитель Офиса Президент Андрей Ермак был сильно вовлечен в переговоры. И уже возникают вопросы, повлияет ли его отставка на этот процесс.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, отметив, что в каждом государстве есть свой руководитель канцелярии. И о них обычно мало кто знает.

Повлияет ли отставка Ермака на переговоры?

Как убежден Огрызко, никакой катастрофы не произойдет. В Украине есть много квалифицированных и хорошо подготовленных дипломатов, управленцев, военных, экономистов и многих других людей, которые нужны для того, чтобы управлять государством.

В общем власть правильно вышла из этой ситуации. Пока официального подозрения для Ермака нет, но он уже написал заявление в отставку. Зеленский его принял. Международные партнеры должны положительно отреагировать на ситуацию.

Когда Зеленский будет общаться с руководителями других государств, то спокойно может подать это как болезненный, но необходимый для государства шаг. В целом его решение является правильным. А чем быстрее эта вакансия будет заполнена – тем лучше,

– сказал Огрызко.

Увольнение Ермака: коротко