Какая ответственность за уклонение от призыва
Источник:Ассоциация юристов Украины
За уклонение от мобилизации может быть административная или уголовная ответственность. И именно от действий или бездействия военнообязанного зависит способ наказания.
Юристы объяснили четкую разницу и уточнили, какая ответственность ждет за уклонение от призыва.
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"Риски существенно повышаются, если гражданин получил повестку и по требованию явиться в ТЦКСП или воинскую часть для дальнейшей службы не явился", – сообщили в Ассоциации юристов.Важно. За уклонение от призыва на военную службу по мобилизации предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.
Юристы также отметили, что в случае, если неявки имеют постоянный характер, действия гражданина будут расценены как уклонение от службы в армии. Тогда военкомат направляет в прокуратуру соответствующее письмо, на основании которого начинают проводиться следственные действия.
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Мобилизация в Украине: актуально
- Верховная Рада продолжает работать над законопроектом о мобилизации.
- Согласно предварительному тексту инициативы регистрация электронного кабинета военнообязанного гражданина, призывника, а также резервиста будет прямой обязанностью каждого.
- Кроме того, в законопроекте говорится, что уклонистов от мобилизации могут наказывать через судебные решения.
- Если военнообязанный или резервист не появится в определенный срок, его могут задержать и доставить в военкомат. Срок – в течение 15 дней.
- Если же задержать не удалось, в судебном порядке предлагают вводить другие принуждения, в частности, наложить арест на средства и другие ценности, находящихся на счетах и на хранении в банках и других финучреждениях.