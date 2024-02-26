Какая ответственность за уклонение от призыва

За уклонение от мобилизации может быть административная или уголовная ответственность. И именно от действий или бездействия военнообязанного зависит способ наказания.

Юристы объяснили четкую разницу и уточнили, какая ответственность ждет за уклонение от призыва.

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"Риски существенно повышаются, если гражданин получил повестку и по требованию явиться в ТЦКСП или воинскую часть для дальнейшей службы не явился", – сообщили в Ассоциации юристов.

. За уклонение от призыва на военную службу по мобилизации предусмотрена уголовная ответственность в виде

Юристы также отметили, что в случае, если неявки имеют постоянный характер, действия гражданина будут расценены как уклонение от службы в армии. Тогда военкомат направляет в прокуратуру соответствующее письмо, на основании которого начинают проводиться следственные действия.

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