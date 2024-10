Соблазнил дочь Немцова, притворялся испанцем и был в АТО: шокирующая история российского шпиона

.

Пабло Гонсалес – испанский журналист, который работал в зонах военных конфликтов, в частности в Украине, и по совместительству российский шпион. За годы своей деятельности он также успел изрядно "очаровать" российскую оппозицию: Пабло Гонсалес, он же 42-летний Павел Рубцов, встречался с дочерью Бориса Немцова – известной журналисткой.

28 февраля 2022 года Гонсалеса арестовали в польском городе Перемышль по подозрению в "участии в деятельности иностранной разведки". Польские власти утверждали, что журналист был агентом ГРУ, военной разведки России. Ему грозило до 10 лет лишения свободы. Однако уже в августе 2024 года Гонсалес вышел из самолета в Анкаре – там его радостно встречал не кто иной, как Владимир Путин. Полную историю Пабло Гонсалеса – Павла Рубцова – рассказал журналист The Guardian Шон Уокер. 24 Канал рассказывает об этой потрясающей истории.

Так все же Пабло или Павел?

Ричард Мур, руководитель службы внешней разведки Великобритании MI6, заявил, что Гонсалес лишь "маскировался под испанского журналиста". Как утверждал Мур, он был российским шпионом-нелегалом, который присвоил себе иностранную идентичность для долгосрочных миссий за рубежом. Польские власти также считали, что Пабло на самом деле был Павлом и родился в Москве.

Однако друзей и коллег журналиста из Испании утверждения главы MI6 не убедили. По их словам, Гонсалес не скрывал своего российского происхождения. Среди друзей дома в Стране Басков он был широко известен как Павел, или "Россиянин".

После двух лет ареста Гонсалеса Польша не обнародовала никаких доказательств, и дата суда не была назначена. Испанская жена журналиста Ойхана Гойриена тогда утверждала, что его длительное заключение имело целью сломать его.

Однако российско-испанский пазл окончательно сложился в августе 2024 года. Именно тогда в аэропорту Анкары в Турции начался крупнейший со времен холодной войны обмен пленными между Россией и Западом. Россия освободила группу политических заключенных, а также нескольких известных иностранных заключенных, которые содержались в российских тюрьмах, в частности репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича. Зато несколько задержанных на Западе россиян вернулись домой.

Среди них шел высокий, лысый и бородатый мужчина в футболке с изображением "Звездных войн" с надписью "Your Empire Needs You". Это был Пабло Гонсалес. Для некоторых из самых ярых сторонников Гонсалеса это был момент, когда их убеждения относительно его невиновности окончательно рассыпались.

Нужно быть достаточно наивным, чтобы думать, что Россия ходит по всему миру, спасая журналистов. Я думаю, что этим рукопожатием (с Путиным, – 24 Канал) доказано, что он виноват,

– сказал коллега и друг Пабло Гонсалеса.

Пабло Гонсалес выходит из самолета после обмена в августе 2024 / Фото: росСМИ

Путь от журналистики к шпионажу

Журналист The Guardian Шон Уокер впервые встретил Гонсалеса в 2011 году во время недельного тренинга для журналистов в сельской местности Уэльса. Этот курс, который вели бывшие офицеры британской армии, имел целью научить журналистов навыкам выживания в зонах боевых действий. Тогда Пабло Гонсалес представился испанским фрилансером.

Я не знаю, готовили ли Гонсалеса уже к жизни в роли шпиона в Уэльсе в 2011 году или когда мы встретились в Крыму в 2014 году. Но до 2016 года, как утверждается в польских материалах дела, он был очень активным, используя свою работу журналиста как прикрытие, чтобы получить доступ к некоторым из крупнейших врагов Кремля,

– рассказал Уокер.

Гонсалес на самом деле родился в Москве в 1982 году. В конце 1990-х годов его родители развелись, и мать, которая имела испанское происхождение, забрала Павла в Испанию, где оформила ему гражданство под именем Пабло Гонсалес. Парень часто навещал отца в России, где в 2004 году получил паспорт на имя Павел Рубцов. В Москве он некоторое время также работал журналистом в медиахолдинге "РБК", где его отец занимал руководящую позицию.

Некоторые испанские СМИ предположили, что ключ к связям Гонсалеса с ГРУ мог лежать в его отце. Однако журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев считает, что в ГРУ Гонсалеса могла завербовать его мачеха Татьяна Добренко.

До квартиры, где проживал отец Гонсалеса, Татьяна Добренко была зарегистрирована на Хорошевском шоссе, 76, – рядом с этим адресом расположен штаб ГРУ "Аквариум".

Именно это не доказывает принадлежности к ГРУ. Но мы видим, что это также домашний адрес других известных сотрудников ГРУ,

– сказал Грозев.

Также в прошлом году российское издание "Агентство" обработало утечку из базы бронирования авиабилетов в России. Одно из бронирований показало, что в июне 2017 года за одну транзакцию было куплено два обратных билета из Москвы в Санкт-Петербург: один для Гонсалеса по его российскому паспорту, а другой для мужчины по имени Сергей Турбин. По данным "Агентства", есть веские доказательства того, что Турбин является офицером ГРУ.

В марте 2014 года Гонсалес и Шон Уокер, воспользовавшись помощью украинского журналиста, смогли попасть на военную базу в Крыму. Там они разговаривали с украинскими морскими пехотинцами, которые оказались в осаде. Журналисты записали эмоциональную беседу с российским генералом, который приказал сдаться. Уокер считает, что в тот момент Гонсалес мог иметь и другие цели, кроме журналистских.

Пабло Гонсалес неоднократно приезжал в Украину / Фото: скриншот

Роман с дочерью Немцова и знакомство с Яшиным

Жанна Немцова познакомилась с Пабло Гонсалесом в январе 2016 года в Страсбурге на встрече, где она призвала Парламентскую ассамблею Совета Европы назначить специального докладчика для расследования убийства ее отца, оппозиционера Бориса Немцова.

После их первой встречи Немцова включила Гонсалеса в список рассылки для публичных мероприятий фонда имени Бориса Немцова. Он приходил на каждую встречу и постепенно знакомился с ней ближе. В какой-то момент их отношения приобрели романтический характер.

Через Немцову и ее соратников Гонсалес познакомился со многими другими российскими диссидентами, в частности с Ильей Яшиным. Своим новым российским друзьям журналист рассказывал, что он женат и имеет детей, однако его брак распадается и они с женой просто друзья. Хотя он упоминал о том, что имеет российское происхождение, Гонсалес говорил, что не был в России с детства, и даже просил у россиян совета по получению визы.

Через дочь Немцова Гонсалес познакомился с Ильей Яшиным / Фото: росСМИ

Если бы кто-то из них погуглил его журналистскую деятельность, то нашел бы статьи для издания Gara, которые он писал в Москве. Они также могли бы увидеть появление Гонсалеса на поддерживаемом Кремлем канале Russia Today, выступление на котором он использовал, чтобы обвинить прозападное правительство Украины в том, что оно платило испанской газете за благосклонное освещение событий,

– говорится в материале.

Интересно, что Гонсалес не скрывал своей поддержки так называемых "ЛДНР". Однако подобные высказывания журналиста российские оппозиционеры игнорировали якобы из-за его баскского происхождения. В частности Жанна Немцова решила просто не обсуждать с ним политику, когда поняла, что он "смотрит на мир немного иначе".

Жанна Немцова встречалась с Пабло Гонсалесом / Фото: Twitter

Вечеринки с Навальным и дальнейшая деятельность

Гонсалес часто бывал в Украине и работал в зоне АТО. По данным источника The Guardian в СБУ, он много лет посещал передовую и прифронтовые города, где собирал информацию о людях, которые там работают. Он также сотрудничал с местными политиками и военными. Сейчас СБУ продолжает проверять, были ли среди контактов Гонсалеса те, кто знал о его шпионской деятельности.

В конце 2017 года Гонсалес записался на пятидневный учебный курс Bellingcat, влиятельной группы исследователей, которые проделали впечатляющую работу, чтобы доказать причастность России к сбиванию самолета Malaysian Airlines над Востоком Украины в 2014 году. Курс позволил Гонсалесу познакомиться со многими людьми, которые работали над расследованиями Bellingcat, в частности с основателем группы Элиотом Хиггинсом. Он также подружился со старшим руководителем технологической компании, что впоследствии подписала контракт с правительственным департаментом США на сотни миллионов долларов.

Гонсалес также продолжал быть близким к российской оппозиции, и в 2018 году он вернулся в Страсбург, где Алексей Навальный выступал в Европейском суде по правам человека.

Примерно в 2019 году российские друзья Гонсалеса начали замечать изменения в его личности. Жанна Немцова сказала, что чувствует, что есть два разных Пабло.

По мере распада их отношений Немцова начала задаваться вопросами. Он был фрилансером, который писал колонки для довольно небольших испанских изданий, но, казалось, у него были деньги на постоянные путешествия и все новые гаджеты. Это напомнило ей феномен, который она хорошо знала из своей прежней жизни в России: человек, который тратит больше, чем зарабатывает, скромный бюрократ с особняком и шикарным автомобилем. В России это был достаточно четкий показатель коррупции. Но что это может означать в Европе? Ей пришел в голову возможный ответ,

– пишет Шон Уокер.

Пабло Гонсалес "проник" в окружение Алексея Навального / Фото: Twitter

2022 год и конец "карьеры"

В 2019 году Гонсалес начал встречаться с польской журналисткой-фрилансеркой и в конце того же года переехал в Варшаву, где пара вместе арендовала квартиру. Из Варшавы он часто ездил домой в Страну Басков, чтобы увидеть своих детей, и регулярно ездил с репортажами в Украину и другие страны. Он сделал несколько резонансных интервью с деятелями, которые могли бы заинтересовать ГРУ, включая президента Армении Никола Пашиняна и Павла Латушко, одного из лидеров белорусской оппозиции и бывшего чиновника.

В феврале 2022 года Пабло Гонсалес вместе с двумя другими испанскими фрилансерами поехал в Авдеевку. Там его задержали украинские правоохранители и отправили на допрос в Киеве. Гонсалеса обвинили в шпионаже и потребовали предоставить доступ к его телефону. Ему посоветовали немедленно покинуть страну, но не арестовали. В последующие дни офицеры испанской разведки посетили некоторых друзей и семью Гонсалеса дома, допрашивая их о его происхождении.

Журналист часто работал в зоне АТО / Фото: соцсети

Гонсалес вернулся в Испанию, но когда утром 24 февраля в Украине началась полномасштабная война, он немедленно забронировал рейс в Варшаву. Вскоре журналист был в Перемышле, пограничном городе в Польше. Он записывал регулярные репортажи для испанских телеканалов и новостных сайтов.

Уже потом Пабло Гонсалеса задержали польские спецслужбы. Они утверждали, что информация от "расследовательской службы страны-союзницы" была неполной, поэтому планировали большое расследование, пока Гонсалес будет под арестом.

В основе дела польской прокуратуры лежит серия отчетов, которые Гонсалес якобы писал в течение нескольких лет, вероятно, своим руководителям в ГРУ. В них он писал об объектах, инфраструктуре и людях, с которыми "следует поддерживать связь". Также источники сообщили, что в этих отчетах часто упоминается "Центр", российский шпионский код штаба разведки.

Среди доказательств есть множество сообщений о его друзьях – российских оппозиционерах. Он предоставлял конфиденциальную информацию, в частности адреса проживания сотрудников фонда Немцовой и копии личных электронных писем Бориса Немцова.

Сейчас, после возвращения в Москву, Гонсалес снова ведет соцсети, общается с испанскими друзьями и своим адвокатом. Он и его ближайшие друзья отказываются от интервью, потому что Гонсалес якобы сам "хочет рассказать свою историю". У спецслужбистов и чиновников, причастных к расследованию, также есть разные теории о том, как давно Гонсалес работает на ГРУ.