Звабив доньку Нємцова, вдавав із себе іспанця і був в АТО: шокуюча історія російського шпигуна

Пабло Гонсалес – іспанський журналіст, який працював у зонах воєнних конфліктів, зокрема в Україні, та за сумісництвом російський шпигун. За роки своєї діяльності він також встиг неабияк "зачарувати" російську опозицію: Пабло Гонсалес, він же 42-річний Павло Рубцов, зустрічався з донькою Бориса Нємцова – відомою журналісткою.

28 лютого 2022 року Гонсалеса заарештували в польському місті Перемишль за підозрою в "участі в діяльності іноземної розвідки". Польська влада стверджувала, що журналіст був агентом ГРУ, військової розвідки Росії. Йому загрожувало до 10 років позбавлення волі. Однак вже в серпні 2024 року Гонсалес вийшов з літака в Анкарі – там його радісно зустрічав не хто інший, як Владімір Путін. Повну історію Пабло Гонсалеса – Павла Рубцова – розповів журналіст The Guardian Шон Вокер. 24 Канал розповідає про цю приголомшливу історію.

Так все ж Пабло чи Павло?

Річард Мур, керівник служби зовнішньої розвідки Британії MI6, заявив, що Гонсалес лише "маскувався під іспанського журналіста". Як стверджував Мур, він був російським шпигуном-нелегалом, який привласнив собі іноземну ідентичність для довгострокових місій за кордоном. Польська влада також вважала, що Пабло насправді був Павлом і народився в Москві.

Однак друзів і колег журналіста з Іспанії твердження глави MI6 не переконали. За їхніми словами, Гонсалес не приховував свого російського походження. Серед друзів вдома в Країні Басків він був широко відомий як Павло, або "Росіянин".

Після двох років арешту Гонсалеса Польща не оприлюднила жодних доказів, і дата суду не була призначена. Іспанська дружина журналіста Ойхана Гойрієна тоді стверджувала, що його тривале ув'язнення мало на меті зламати його.

Однак російсько-іспанський пазл остаточно склався у серпні 2024 року. Саме тоді в аеропорту Анкари в Туреччині розпочався найбільший з часів холодної війни обмін полоненими між Росією та Заходом. Росія звільнила групу політичних в'язнів, а також кількох відомих іноземних ув’язнених, які утримувалися в російських в'язницях, зокрема репортера Wall Street Journal Евана Гершковича. Натомість кілька затриманих на Заході росіян повернулися додому.

Серед них йшов високий, лисий і бородатий чоловік у футболці із зображенням "Зоряних війн" із написом "Your Empire Needs You". Це був Пабло Гонсалес. Для деяких із найпалкіших прихильників Гонсалеса це був момент, коли їхні переконання щодо його невинуватості остаточно розсипалися.

Потрібно бути досить наївним, щоб думати, що Росія ходить по всьому світу, рятуючи журналістів. Я думаю, що цим рукостисканням (з Путіним, – 24 Канал) доведено, що він винен,

– сказав колега та друг Пабло Гонсалеса.



Пабло Гонсалес виходить з літака після обміну в серпні 2024 / Фото: росЗМІ

Шлях від журналістики до шпигунства

Журналіст The Guardian Шон Вокер вперше зустрів Гонсалеса в 2011 році під час тижневого тренінгу для журналістів у сільській місцевості Уельсу. Цей курс, що вели колишні офіцери британської армії, мав на меті навчити журналістів навичкам виживання в зонах бойових дій. Тоді Пабло Гонсалес представився іспанським фрилансером.

Я не знаю, чи Гонсалеса вже готували до життя в ролі шпигуна в Уельсі в 2011 році чи коли ми зустрілися в Криму в 2014 році. Але до 2016 року, як стверджується в польських матеріалах справи, він був дуже активним, використовуючи свою роботу журналіста як прикриття, щоб отримати доступ до деяких із найбільших ворогів Кремля,

– розповів Вокер.

Гонсалес насправді народився у Москві в 1982 році. Наприкінці 1990-х років його батьки розлучилися, і мати, яка мала іспанське походження, забрала Павла до Іспанії, де оформила йому громадянство під ім’ям Пабло Гонсалес. Хлопець часто відвідував батька в Росії, де в 2004 році отримав паспорт на ім'я Павло Рубцов. У Москві він деякий час також працював журналістом у медіахолдингу "РБК", де його батько посідав керівну посаду.

Деякі іспанські ЗМІ припустили, що ключ до зв'язків Гонсалеса з ГРУ міг лежати в його батькові. Однак журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозев вважає, що в ГРУ Гонсалеса могла завербувати його мачуха Тетяна Добренко.

До квартири, де проживав батько Гонсалеса, Тетяна Добренко була зареєстрована на Хорошевському шосе, 76, – поруч з цією адресою розташований штаб ГРУ "Акваріум".

Саме це не доводить приналежності до ГРУ. Але ми бачимо, що це також домашня адреса інших відомих співробітників ГРУ,

– сказав Грозєв.

Також минулого року російське видання "Агентство" опрацювало витік з бази бронювання авіаквитків у Росії. Одне з бронювань показало, що в червні 2017 року за одну транзакцію було куплено два зворотні квитки з Москви до Санкт-Петербурга: один для Гонсалеса за його російським паспортом, а інший для чоловіка на ім’я Сергій Турбін. За даними "Агентства", є вагомі докази того, що Турбін є офіцером ГРУ.

У березні 2014 року Гонсалес і Шон Вокер, скориставшись допомогою українського журналіста, змогли потрапити на військову базу в Криму. Там вони розмовляли з українськими морськими піхотинцями, які опинилися в облозі. Журналісти записали емоційну бесіду з російським генералом, який наказав здатися. Вокер вважає, що в той момент Гонсалес міг мати й інші цілі, окрім журналістських.

Пабло Гонсалес неодноразово приїжджав до України / Фото: скриншот

Роман із донькою Нємцова і знайомство з Яшиним

Жанна Нємцова познайомилася з Пабло Гонсалесом в січні 2016 року в Страсбурзі на зустрічі, де вона закликала Парламентську асамблею Ради Європи призначити спеціального доповідача для розслідування вбивства її батька, опозиціонера Бориса Нємцова.

Після їхньої першої зустрічі Нємцова включила Гонсалеса до списку розсилки для публічних заходів фонду імені Бориса Нємцова. Він приходив на кожну зустріч і поступово знайомився з нею ближче. У якийсь момент їхні стосунки набули романтичного характеру.

Через Нємцову та її соратників Гонсалес познайомився з багатьма іншими російськими дисидентами, зокрема з Іллею Яшиним. Своїм новим російським друзям журналіст розповідав, що він одружений і має дітей, проте його шлюб розпадається і вони з дружиною просто друзі. Хоча він згадував про те, що має російське походження, Гонсалес казав, що не був у Росії з дитинства, і навіть запитав у росіян поради щодо отримання візи.



Через доньку Нємцова Гонсалес познайомився з Іллею Яшиним / Фото: росЗМІ

Якби хтось із них погуглив його журналістську діяльність, то знайшов би статті для видання Gara, які він писав у Москві. Вони також могли б побачити появу Гонсалеса на підтримуваному Кремлем каналі Russia Today, виступ на якому він використав, щоб звинуватити прозахідний уряд України в тому, що він платив іспанській газеті за прихильне висвітлення подій,

– йдеться у матеріалі.

Цікаво, що Гонсалес не приховував своєї підтримки так званих "ЛДНР". Однак подібні висловлювання журналіста російські опозиціонери ігнорували нібито через його баскське походження. Зокрема Жанна Нємцова вирішила просто не обговорювати з ним політику, коли зрозуміла, що він "дивиться на світ трохи інакше".



Жанна Нємцова зустрічалася з Пабло Гонсалесом / Фото: Twitter

Вечірки з Навальним та подальша діяльність

Гонсалес часто бував в Україні та працював у зоні АТО. За даними джерела The Guardian в СБУ, він багато років відвідував передову та прифронтові міста, де збирав інформацію про людей, які там працюють. Він також співпрацював з місцевими політиками та військовими. Наразі СБУ продовжує перевіряти, чи були серед контактів Гонсалеса ті, хто знав про його шпигунську діяльність.

Наприкінці 2017 року Гонсалес записався на п'ятиденний навчальний курс Bellingcat, впливової групи дослідників, які виконали вражаючу роботу, щоб довести причетність Росії до збиття літака Malaysian Airlines над Сходом України в 2014 році. Курс дозволив Гонсалесу познайомитися з багатьма людьми, які працювали над розслідуваннями Bellingcat, зокрема з засновником групи Еліотом Хіггінсом. Він також потоваришував зі старшим керівником технологічної компанії, що згодом підписала контракт з урядовим департаментом США на сотні мільйонів доларів.

Гонсалес також продовжував бути близьким до російської опозиції, і в 2018 році він повернувся до Страсбурга, де Олексій Навальний виступав в Європейському суді з прав людини.

Приблизно у 2019 році російські друзі Гонсалеса почали помічати зміни в його особистості. Жанна Нємцова сказала, що відчуває, що є два різних Пабло.

У міру розпаду їхніх стосунків Нємцова почала задаватися питаннями. Він був фрілансером, який писав колонки для досить невеликих іспанських видань, але, здавалося, у нього були гроші на постійні подорожі та всі нові гаджети. Це нагадало їй феномен, який вона добре знала зі свого колишнього життя в Росії: людина, яка витрачає більше, ніж заробляє, скромний бюрократ з особняком і шикарним автомобілем. У Росії це був досить чіткий показник корупції. Але що це може означати в Європі? Їй спала на думку можлива відповідь,

– пише Шон Вокер.



Пабло Гонсалес "проник" в оточення Олексія Навального / Фото: Twitter

2022 рік і кінець "кар'єри"

У 2019 році Гонсалес почав зустрічатися з польською журналісткою-фрілансеркою і наприкінці того ж року переїхав до Варшави, де пара разом орендувала квартиру. З Варшави він часто їздив додому в Країну Басків, щоб побачити своїх дітей, і регулярно їздив з репортажами в Україну та інші країни. Він зробив кілька резонансних інтерв'ю з діячами, які могли б зацікавити ГРУ, зокрема, з президентом Вірменії Ніколом Пашиняном та Павлом Латушкою, одним з лідерів білоруської опозиції та колишнім урядовцем.

В лютому 2022 року Пабло Гонсалес разом із двома іншими іспанськими фрілансерами поїхав до Авдіївки. Там його затримали українські правоохоронці і відправили на допит у Києві. Гонсалеса звинуватили у шпигунстві та вимагали надати доступ до його телефону. Йому порадили негайно покинути країну, але не заарештовували. У наступні дні офіцери іспанської розвідки відвідали деяких друзів і сім’ю Гонсалеса вдома, допитуючи їх про його походження.



Журналіст часто працював у зоні АТО / Фото: соцмережі

Гонсалес повернувся до Іспанії, але коли вранці 24 лютого в Україні почалася повномасштабна війна, він негайно забронював рейс до Варшави. Невдовзі журналіст був у Перемишлі, прикордонному місті в Польщі. Він записував регулярні репортажі для іспанських телеканалів і новинних сайтів.

Вже згодом Пабло Гонсалеса затримали польські спецслужбовці. Вони стверджували, що інформація від "розслідувальної служби країни-союзниці" була неповною, тому планували велике розслідування, допоки Гонсалес буде під арештом.

В основі справи польської прокуратури лежить серія звітів, які Гонсалес нібито писав протягом кількох років, ймовірно, своїм керівникам у ГРУ. У них він писав про об'єкти, інфраструктуру та людей, з якими "слід підтримувати зв’язок". Також джерела повідомили, що в цих звітах часто згадується "Центр", російський шпигунський код штабу розвідки.

Серед доказів є безліч повідомлень про його друзів – російських опозиціонерів. Він надавав конфіденційну інформацію, зокрема адреси проживання співробітників фонду Нємцової та копії особистих електронних листів Бориса Нємцова.

Зараз, після повернення до Москви, Гонсалес знову веде соцмережі, спілкується з іспанськими друзями та своїм адвокатом. Він та його найближчі друзі відмовляються від інтервʼю, бо Гонсалес нібито сам "хоче розповісти свою історію". У спецслужбовців та урядовців, дотичних до розслідування, також є різні теорії про те, як давно Гонсалес працює на ГРУ.