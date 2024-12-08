Кто получил наибольшую выгоду от смены власти в Сирии?

Турция получила наибольшую выгоду от смены власти в Сирии. Сейчас задача Анкары – стабилизировать ситуацию внутри страны, не допустить масштабных столкновений между различными группами, называемыми оппозицией. И, что очень важно, завершить операцию против курдов, по возможности отодвинув западную границу Курдистана на 50 – 70 километров на восток.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Игоря Тышкевича.

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Турецкие уроки и неявные перспективы

Что касается других вовлеченных сторон, ситуация в Сирии имеет следующий вид:

США – остаются при своих. Точнее, не совсем: на их зону контроля никто не претендует. Но Турция намерена существенно ослабить влияние (в частности, формирование нового правительства) курдов. То есть ослабить основную проамериканскую силу страны.

– остаются при своих. Точнее, не совсем: на их зону контроля никто не претендует. Но Турция намерена существенно ослабить влияние (в частности, формирование нового правительства) курдов. То есть ослабить основную проамериканскую силу страны. Иран – был одним из самых активных участников процесса. И пытался участвовать (с помощью своих прокси из "Хезболлы") в войне до последнего. Но при этом вел активные переговоры с Турцией относительно будущего Сирии. Достаточно сказать, что руководитель иранского МИДа посетил Анкару сразу после падения Алеппо.

– был одним из самых активных участников процесса. И пытался участвовать (с помощью своих прокси из "Хезболлы") в войне до последнего. Но при этом вел активные переговоры с Турцией относительно будущего Сирии. Достаточно сказать, что руководитель иранского МИДа посетил Анкару сразу после падения Алеппо. Аравийские монархии . Как ни парадоксально, но они несколько усилят свои позиции. Связанные с ними оппозиционные группы на юге (и их союзники из числа друзей христиан) "вовремя" начали восстание, что обусловило падение Дамаска. В конце концов, в столицу вошли преимущественно эти отряды, а не "Хаят Тахрир аш-Шам" или сирийские туркоманы.

. Как ни парадоксально, но они несколько усилят свои позиции. Связанные с ними оппозиционные группы на юге (и их союзники из числа друзей христиан) "вовремя" начали восстание, что обусловило падение Дамаска. В конце концов, в столицу вошли преимущественно эти отряды, а не "Хаят Тахрир аш-Шам" или сирийские туркоманы. Россия теряет влияние, но сохраняет шанс даже остаться в Сирии. Правда, на новых условиях – в формате одной из сил второго порядка.

Таким образом, контуры нового правительства во многом будут определяться Анкарой с влиянием аравийских монархий и, возможно, Ирана. Почему не Россией? А потому что, в отличие от перечисленных внешних сил, она сделала лишь одну ставку, работая с окружением Асада. Что, кстати, странно, учитывая ее попытки работать с несколькими группами одновременно в "проблемных" африканских странах.

Причем здесь газ?

В медиа уже обсуждается вопрос будущего российских военных баз в Сирии. Да, их эвакуация усложнит операции в Африке. Но сделает такие невозможными.



А вот если Турция таки создаст устойчивое правительство и оно продержится хотя бы год, последствия могут быть чрезвычайно интересными.

Речь не о военной силе, а, условно, о металлоконструкциях. Точнее, о трубопроводах.

Первый проект – Arab Gas Pipeline – задумывался как газопровод, соединяющий Египет, Иорданию, Ливан, Сирию, Турцию и даже Израиль. Первая очередь была сдана в 2003 году. Но строительство ветки Хомс – Турция так и не началось. Поэтому контроль над Хомсом для Турции крайне важен, ведь можно начать тянуть трубу по территории, которая даже патрулироваться может твоими войсками.

Второй проект так и не начался из-за неуступчивости Асада. Речь идет о Qatar-Turkey pipeline, который в первом проекте должен был пройти по территории Сирии. Но сирийское правительство хотело сыграть с другими партнерами и ставило на трубопровод Иран – Ирак – Сирия, который также не начали строить. Альтернативный маршрут для Qatar-Turkey pipeline. Но он в таком случае проходил бы через территорию, контролируемую иракскими курдами. То есть давал бы дополнительную экономическую (и политическую) базу для курдских сил, что неприемлемо для Анкары.

Теперь возвращаемся к проектам. Если в Дамаске не начнется гражданская война между группами оппозиции (война против курдов не в счет – ее в той или иной степени протурецкие силы будут продолжать), то есть возможность реанимировать оба проекта. Первым пойдет Arab Gas Pipeline.

А дальше возможен запуск строительства и трубы из Катара в Турцию. Здесь главное – политическое решение новой власти, определение маршрута с отводом земли (тут важно, чтобы в возможные конфликты с местным населением вступало именно "новое демократическое" государство) и согласием на присутствие иностранных ЧВК или армейских подразделений для охраны объекта.

То есть от начала реализации проекта трубопровода из Катара нужен год устойчивости нового правительства, который обеспечит необходимые решения. Далее уже можно работать.

Самое интересное то, что в реализации таких проектов будут заинтересованы страны ЕС (газ пойдет к ним). Противниками могут стать США и Иран (если последний не будет участником проектов). Но с Вашингтоном можно договориться, учитывая постоянно растущую роль Турции в регионе.

А вот для России это плохо, гораздо больнее, чем возможная эвакуация военных баз. Потому что:

Линейный фактор – Россия теряет европейский рынок газа. И причина здесь не в санкциях. Просто катарский газ (как и египетский), доставленный трубопроводной системой, будет дешевле российского. Там банально себестоимость добычи ниже.

Нелинейный, или политический, фактор – регион. Турция уже становится региональной супердержавой. И усиление ее в энергетической сфере будет иметь для России неприятные последствия на Кавказе и в Центральной Азии. Отдельное предостережение для мечтателей, считающих, что Турция не пойдет "священной войной против России". Эрдоган уже дважды (впервые с Карабахом) показал, что такое политика: молчишь о планах, даже работаешь с Россией, а потом в нужный момент действуешь быстро.

Нелинейный, геополитическое, фактор. Здесь уже речь идет об ослаблении позиций России в арабском мире. Она не исчезнет как партнер (проекты в Египте, Алжире, Ливии, Иране, Ираке, Афганистане, Пакистане продолжаются), но несколько потеряет в весе.

А Турция уже даже не заявила, а просто подтвердила факт появления новой региональной супердержавы. И с этим придется считаться.