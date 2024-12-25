В Казахстане 25 декабря произошла катастрофа с самолетом Embraer-190 с 69 людьми на борту. Это был азербайджанский лайнер, который летел из Баку в российский Грозный.

В результате авиакатастрофы погибли почти 40 человек, которые были на борту этого воздушного судна, в частности, пассажиры и пилоты. Главное о крушении азербайджанского самолета в районе Актау в Казахстане 25 декабря – читайте в материале 24 Канала.

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Как произошла катастрофа с самолетом под Актау 25 декабря

Авиакатастрофа с самолетом Embraer-190 произошла утром 25 декабря. Сообщается, что самолет направлялся из Баку в российский Грозный.

По данным одного источника, на борту находилось 67 пассажиров и 5 членов экипажа. Предварительно, это были граждане Казахстана, Азербайджана, России, Таджикистана и Киргизии. В частности, россиян было 15 человек.

Падение самолета в районе Актау в Казахстане: смотрите видео

Отмечается, что из-за тумана в Грозном Embraer 190 был перенаправлен в Махачкалу, а затем в Актау.

В Казахстане разбился самолет: смотрите видео

Российские паблики сообщают, что самолет мог изменить курс полета из-за угрозы атаки беспилотников на Чечню. В самом Грозном был объявлен план "Ковер". Около 07:40 по местному времени в городе слышали взрывы.

Кадры с места падения самолета Embraer 190 под Актау / Фото из соцсетей

Во время падения возле города Актау самолет, эксплуатировали “Азербайджанские авиалинии”, загорелся, но пожар удалось потушить, сообщили власти.

Момент падения самолета в Казахстане: смотрите видео

В сети также публиковали видео с самолета за несколько мгновений до катастрофы. На кадрах можно увидеть, что люди в салоне волнуются, молятся, над некоторыми местами уже выпали кислородные маски.

Какими были последние мгновения до катастрофы в самолете Embraer: смотрите видео

Также азербайджанские паблики опубликовали кадры, где видно отверстия на фюзеляже самолета. Там указывают, что они очень похожи на следы элементов или обломков, что могли поразить воздушное судно.

Embraer 190, который разбился, выпустили в 2013 году в Бразилии. Тогда же его взяла в лизинг Azerbaijan Airlines. Все эти годы борт летал в Россию. Серьезных аварий с ним не случалось, сообщают росСМИ.

На месте авиакатастрофы также нашли черный ящик. Его передали следователям, сообщил на брифинге главный транспортный прокурор Казахстана Тимур Сулейманов. Комиссию по расследованию катастрофы возглавил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев.

Российский диктатор Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в катастрофе.

26 декабря в Азербайджане объявлен траур из-за авиакатастрофы с самолетом их компании AZAL.

Сколько людей погибло и пострадало после авиакатастрофы

Вице-премьер-министр Казахстана Канат Бозумбаев сообщил, что, по состоянию на 19:44 по местному времени (16:44 по киевскому), известно о 38 погибших пассажиров в результате авиакатастрофы самолета в районе Актау.

Глава Минтранса Казахстана Марат Карабаев отметил, что 7 россиян погибло из-за авиакатастрофы.

Кадры авиакатастрофы в Казахстане / Фото МЧС Казахстана и акимата Мангистауской области

По данным МЧС Казахстана, 29 человек госпитализированы, из них трое – дети. Среди госпитализированных – 15 граждан Азербайджана, 9 граждан России, 3 граждан Кыргызстана, а гражданство 2 человек уточняется. 11 человек находится в тяжелом состоянии.

В оперативном штабе Азербайджана также сообщили, что пилоты, которые управляли самолетом, по предварительным данным, не выжили после авиакатастрофы.

Какое количество людей выжило

По предварительным данным, всего после авиакатастрофы выжили 32 человека, в их числе – 10 россиян. Всего на борту упавшего, самолета, находились 69 человек. Также 3 члена экипажа остались живыми.

Большинство выживших, пассажиров, сидели в хвостовой части самолета. По данным СМИ, борт мог упасть на жилые дома, а в последний момент пилоты отвели его на окраину аэропорта, чтобы избежать большого количества жертв.

Также в сети опубликовали список тех, кто выжил. В нем 29 человек, включая россиян. Интересно, что в нем указано, что выжило 10, а не 7 граждан России.



Кто выжил в результате катастрофы самолета / Фото росСМИ

Сообщается, что среди людей, выживших, также было 2 детей.

Среди пассажиров самолета Azerbaijan Airlines было 16 граждан России, из которых имена 10 указаны в списке тех, кто выжил.

Что известно о россиянах, которые были на борту:

48-летний Субхонкул Рахимов из Екатеринбурга летел в Грозный по делам с пересадкой в Баку. Он выжил и почти не пострадал;

еще одна жительница Екатеринбурга Нармина Игитова гостила у родственников в Баку и летела в Грозный, чтобы оттуда уехать к дочери в Нальчик. Она считается пропавшей без вести;

сотрудник российской авиакомпании "Уральские авиалинии" 28-летний Рамин Агаев летел из Баку в Грозный в один из своих выходных дней. По предварительным данным Уральских авиалиний, Агаев выжил, но пока не вышел на связь;

45-летняя косметолог Заира Атсаева летела в Грозный из Турции через Баку, рассказал ее родственник. О судьбе женщины ничего неизвестно;

россиянка Кристина Евстигнеева из Владивостока летела в Баку на рабочую встречу. Она выжила и находится в тяжелом состоянии в отделении нейрохирургии;

36-летний Заур Мамедов летел в Грозный с похорон отца. Его брат подтвердил эту информацию, а также рассказал, что Мамедов выжил и находится в больнице.

Какова возможная причина авиакатастрофы в Казахстане

Российские СМИ сообщали, что перед катастрофой самолет столкнулся со стаей птиц, но это не подтверждено. После трагедии казахстанские оперативные службы заявили о вероятном взрыве кислородного баллона на борту.

В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенант Андрей Коваленко утверждает, что самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании, который летел из Баку в Грозный, был сбит российским ЗРК.



По словам Коваленко, Россия должна была закрыть воздушное пространство над Грозным, но не сделала этого. Самолет получил повреждения от россиян и его отправили в Казахстан, вместо того, чтобы экстренно посадить в Грозном и спасти жизни людей.

Это также подтверждают слова Субхонкула Рахимова, который выжил после авиакатастрофы в Актау. Мужчина рассказал российским пропагандистам, что пилоты пытались трижды посадить борт в Грозном, но "в третий раз что-то взорвалось".

По его словам, был взрыв не внутри самолета, а где-то снаружи. Он также отметил, что в его спасательном жителе были дырки от обломков.

В то же время российские z-каналы уже также начали распространять теории, что самолет могли сбить с земли.

Интересно, что компания Azerbaijan Airlines впоследствии объявила, что временно прекращает рейсы из Баку в Грозный и Махачкалу. Там отметили, что полеты возобновятся после того, как завершится расследование причин катастрофы Embraer E190AR в Актау.