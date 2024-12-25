Майже 40 загиблих, літак міг збити ЗРК росіян: головне про авіакатастрофу в Казахстані 25 грудня

У Казахстані 25 грудня сталася катастрофа з літаком Embraer-190 зі 69 людьми на борту. Це був азербайджанський лайнер, який летів з Баку до російського Грозного.

Внаслідок авіакатастрофи загинули майже 40 осіб, які були на борту цього повітряного судна, зокрема, пасажири та пілоти. Головне про трощу азербайджанського літака в районі Актау в Казахстані 25 грудня – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми Падіння літака у Казахстані: у мережі з'явилися відео із салону за кілька митей до катастрофи

Як сталася катастрофа з літаком під Актау 25 грудня

Авіакатастрофа з літаком Embraer-190 сталася вранці 25 грудня. Повідомляється, що літак прямував з Баку у російський Грозний.

За даними одного джерела, на борту перебувало 67 пасажирів і 5 членів екіпажу. Попередньо, це були громадяни Казахстану, Азербайджану, Росії, Таджикистану та Киргизії. Зокрема, росіян було 15 осіб.

Падіння літака в районі Актау в Казахстані: дивіться відео

Зазначається, що через туман у Грозному Embraer-190 був перенаправлений до Махачкали, а потім до Актау.

В Казахстані розбився літак: дивіться відео

Російські пабліки повідомляють, що літак міг змінити курс польоту через загрозу атаки безпілотників на Чечню. У самому Грозному було оголошено план "Килим". Біля 07:40 за місцевим часом у місті чули вибухи.

Кадри з місця падіння літака Embraer-190 під Актау / Фото з соцмереж

Під час падіння біля міста Актау літак, що експлуатували “Азербайджанські авіалінії”, загорівся, але пожежу вдалося загасити, повідомила влада.

Момент падіння літака в Казахстані: дивіться відео

У мережі також публікували відео з літака за кілька митей до катастрофи. На кадрах можна побачити, що люди у салоні хвилюються, моляться, над деякими місцями вже випали кисневі маски.

Якими були останні миті до катастрофи в літаку Embraer: дивіться відео

Також азербайджанські пабліки опублікували кадри, де видно отвори на фюзеляжі літака. Там вказують, що вони дуже схожі на сліди елементів або уламків, що могли уразити повітряне судно.

Embraer-190, який розбився, випустили 2013 року в Бразилії. Тоді ж його взяла до лізингу Azerbaijan Airlines. Усі ці роки борт літав до Росії. Серйозних аварій із ним не траплялося, повідомляють росЗМІ.

На місці авіатрощі також знайшли чорну скриньку. Її передали слідчим, повідомив на брифінгу головний транспортний прокурор Казахстану Тимур Сулейманов. Комісію із розслідування катастрофи очолив віцепрем'єр Казахстану Канат Бозумбаєв.

Російський диктатор Владімір Путін висловив співчуття сім'ям загиблих у катастрофі.

26 грудня в Азербайджані оголошено жалобу через авіакатастрофу з літаком їхньої компанії AZAL.

Скільки людей загинуло та постраждало після авіатрощі

Віцепрем'єр-міністр Казахстану Канат Бозумбаєв повідомив, що, станом на 19:44 за місцевим часом (16:44 за київським), відомо про 38 загиблих пасажирів внаслідок авіакатастрофи літака в районі Актау.

Голова Мінтрансу Казахстану Марат Карабаєв зазначив, що 7 росіян загинуло через авіатрощу.

Кадри авіатрощі в Казахстані / Фото МНС Казахстану та акімату Мангістауської області

За даними МНС Казахстану, 29 осіб госпіталізовано, з них троє – діти. Серед госпіталізованих – 15 громадян Азербайджану, 9 громадян Росії, 3 громадян Киргизстану, а громадянство 2 осіб уточнюється. 11 осіб перебуває у тяжкому стані.

В оперативному штабі Азербайджану також повідомили, що пілоти, які керували літаком, за попередніми даними, не вижили після авіатрощі.

Яка кількість людей вижила

За попередніми даними, всього після авіатрощі вижили 32 людини, у їх числі – 10 росіян. Всього на борту літака, що впав, перебували 69 осіб. Також 3 члени екіпажу залишилися живими.

Більшість пасажирів, що вижили, сиділи у хвостовій частині літака. За даними ЗМІ, борт міг впасти на житлові будинки, а в останній момент пілоти відвели його на околиці аеропорту, щоб уникнути великої кількості жертв.

Також в мережі опублікували список тих, хто вижив. В ньому 29 осіб, включно з росіянами. Цікаво, що в ньому вказано, що вижило 10, а не 7 громадян Росії.



Хто вижив внаслідок катастрофи літака / Фото росЗМІ

Повідомляється, що серед людей, що вижили, також було 2 дітей.

Серед пасажирів літака Azerbaijan Airlines було 16 громадян Росії, з яких імена 10 вказані у списку тих, хто вижив.

Що відомо про росіян, які були на борту:

48-річний Субхонкул Рахімов з Єкатеринбурга летів до Грозного у справах з пересадкою в Баку. Він вижив та майже не постраждав;

ще одна мешканка Єкатеринбурга Нарміна Ігітова гостювала у родичів у Баку та летіла до Грозного, щоб звідти виїхати до дочки до Нальчика. Вона вважається зниклою безвісти;

співробітник російської авіакомпанії "Уральські авіалінії" 28-річний Рамін Агаєв летів із Баку до Грозного одного зі своїх вихідних днів. За попередніми даними Уральських авіаліній, Агаєв вижив, але поки не вийшов на зв'язок;

45-річна косметолог Заїра Атсаєва летіла до Грозного із Туреччини через Баку, розповів її родич. Про долю жінки нічого невідомо;

росіянка Крістіна Євстигнєєва з Владивостока літала до Баку на робочу зустріч. Вона вижила і перебуває у тяжкому стані у відділенні нейрохірургії;

36-річний Заур Мамедов летів до Грозного з похорону батька. Його брат підтвердив цю інформацію, а також розповів, що Мамедов вижив і перебуває у лікарні.

Яка можлива причина авіакатастрофи у Казахстані

Російські ЗМІ повідомляли, що перед катастрофою літак зіткнувся зі зграєю птахів, але це не підтверджено. Після трагедії казахстанські оперативні служби заявили про ймовірний вибух кисневого балона на борту.

Водночас керівник Центру протидії дезінформації РНБО, лейтенант Андрій Коваленко стверджує, що літак Embraer-190 азербайджанської авіакомпанії, який летів з Баку до Грозного, був збитий російським ЗРК.



За словами Коваленка, Росія повинна була закрити повітряний простір над Грозним, але не зробила цього. Літак зазнав пошкодження від росіян і його відправили до Казахстану, замість того, щоб екстрено посадити в Грозному та врятувати життя людей.

Це також підтверджують слова Субхонкула Рахімова, який вижив після авіакатастрофи в Актау. Чоловік розповів російським пропагандистам, що пілоти намагалися тричі посадити борт у Грозному, але "втретє щось вибухнуло".

За його словами, був вибух не всередині літака, а десь ззовні. Він також наголосив, що у його рятувальному жилеті були дірки від уламків.

Водночас російські z-канали вже також почали ширити теорії, що літак могли збити з землі.

Цікаво, що компанія Azerbaijan Airlines згодом оголосила, що тимчасово припиняє рейси з Баку в Грозний та Махачкалу. Там зазначили, що польоти відновляться після того, як завершиться розслідування причин катастрофи Embraer E190AR в Актау.