Катастроф будет еще немало, – Свитан проанализировал российскую авиацию

В России во время "учебно-тренировочного полета" разбился Су-34. Однако, таких катастроф может быть больше.

Об этом 24 Каналу заявил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что узлы и агрегаты российской авиации, которая досталась в наследство от СССР, не выдерживают при серьезных боевых нагрузках. Иногда это случается в воздухе. Отметим, что авиакатастрофа с Су-34 произошла в Северной Осетии.

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Почему мог упасть Су-34

"То есть это такой "большой подарок" от Советского Союза российской авиации. Поэтому, вероятнее всего, вследствие отказа авиационной техники была катастрофа Су-34 с гибелью экипажа. Таких катастроф будет немало в российской авиации именно из-за конструктивных недостатков", – сказал Свитан.

Говорится, в частности, о проблемах с топливной системой и двигателями. Россияне так и не построили серьезных двигателей. Су-57 не дотягивает до 5-го поколения, в частности, именно из-за этого.

Какие самолеты есть у врага

Россияне создали на базе Су-27 другие самолеты. Например, Су-30, Су-34 и Су-35. Получились неплохие борта, которые могут выполнять боевые задачи на уровне 4+ поколения. Однако, Су-57 дотянуть до 5-го поколения им не удалось.

Основных бортов они имеют около трехсот. Это около сотни Су-30, сотня Су-34 и примерно сотня Су-35. Это тот основной "костяк" российской авиации, с которым нам придется бороться в небе,

– заявил военный эксперт.

Потери российской авиации