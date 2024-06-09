На спутниковых снимках, которые датируются 8 июня, заметно, что у истребителя страны-агрессора появились следы от поражения. Где на карте расположен аэродром "Ахтубинск", где поразили Су-57, – показывает 24 Канал.

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Где расположен аэродром "Ахтубинск"

Утром 9 июня в Главном управлении разведки МО Украины сообщили о поражении многоцелевого истребителя государства-агрессора Су-57, которое произошло 8 июня.

Важно! Су-57 – самый современный истребитель Москвы, который способен использовать для ударов ракеты Х-59 и Х-69.



На вооружении воздушно-космических сил России находятся считанные единицы указанных боевых самолетов.

По данным разведки, истребитель Су-57 поразили на территории аэродрома "Ахтубинск” в Астраханской области России. Отмечается, что этот аэродром расположен в 589 километрах от линии боевого соприкосновения.

Заметим, что аэропорт "Ахтубинск" один из тех, который оккупанты используют для нанесения ракетных ударов по территории Украины.

Ахтубинск в Астраханской области: смотрите на карте

Детали о поражении СУ-57 и о самом истребителе: основное