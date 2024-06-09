На спутниковых снимках, которые датируются 8 июня, заметно, что у истребителя страны-агрессора появились следы от поражения. Где на карте расположен аэродром "Ахтубинск", где поразили Су-57, – показывает 24 Канал.
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Где расположен аэродром "Ахтубинск"
Утром 9 июня в Главном управлении разведки МО Украины сообщили о поражении многоцелевого истребителя государства-агрессора Су-57, которое произошло 8 июня.
По данным разведки, истребитель Су-57 поразили на территории аэродрома "Ахтубинск” в Астраханской области России. Отмечается, что этот аэродром расположен в 589 километрах от линии боевого соприкосновения.
Заметим, что аэропорт "Ахтубинск" один из тех, который оккупанты используют для нанесения ракетных ударов по территории Украины.
Ахтубинск в Астраханской области: смотрите на карте
Детали о поражении СУ-57 и о самом истребителе: основное
- О поражении Су-57 свидетельствуют спутниковые снимки стоянки самолета на российском аэродроме.
- В частности, на них видно, что 7 июня Су-57 стоит целый, а уже 8 возле него появились воронки от взрыва и характерные пятна пожара, возникшего в результате огневого поражения.
- Вражеский самолет предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей, поражения наземных, надводных целей противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на большом расстоянии удалениях от места базирования, вывода из строя штабов, командных пунктов, системы управления процессами противника.
- По словам пропагандистов, ключевая особенность Су-57 – сочетание функций ударного самолета и истребителя. Это отражено в системах вооружений.