На супутникових знімках, які датуються 8 червня, помітно, що біля винищувача країни-агресорки з'явились сліди від ураження. Де на карті розташований аеродром "Ахтубінськ", де уразили Су-57, – показує 24 Канал.
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Де розташований аеродром "Ахтубінськ"
Зранку 9 червня в Головному управлінні розвідки МО України повідомили про ураження багатоцільового винищувача держави-агресора Су-57, яке сталося 8 червня.
За даними розвідки, винищувач Су-57 уразили на території аеродрому "Ахтубінськ” в Астраханській області Росії. Зазначається, що це летовище розташоване за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення.
Зауважимо, що аеропорт "Ахтубінськ" один з тих, який окупанти використовують для завдання ракетних ударів по території України.
Ахтубінськ в Астраханській області: дивіться на карті
Деталі про ураження СУ-57 та про сам винищувач: основне
- Про ураження Су-57 свідчать супутникові знімки стоянки літака на російському аеродромі.
- Зокрема, на них видно, що 7 червня Су-57 стоїть цілий, а вже 8 біля нього з'явились вирви від вибуху та характерні плями пожежі, що виникла внаслідок вогневого ураження.
- Ворожий літак призначений для знищення всіх видів повітряних цілей, ураження наземних, надводних цілей противника, здійснення моніторингу повітряного простору на великій відстані віддаленнях від місця базування, виведення з ладу штабів, командних пунктів, системи управління процесами противника.
- За словами пропагандистів, ключова особливість Су-57 – поєднання функцій ударного літака й винищувача. Це відбито у системах озброєнь.