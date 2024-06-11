Катастроф буде ще немало, – Світан проаналізував російську авіацію

У Росії під час "навчально-тренувального польоту" розбився Су-34. Однак, таких катастроф може бути більше.

Про це 24 Каналу заявив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що вузли та агрегати російської авіації, яка дісталася у спадок від СРСР, не витримують при серйозних бойових навантаженнях. Іноді це трапляється у повітрі. Зазначимо, що авіакатастрофа з Су-34 сталася у Північній Осетії.

Дивіться також Російський Су-34 розбився: авіаексперт назвав неочікувану причину авіатрощі

Чому міг упасти Су-34

"Тобто це такий "великий подарунок" від Радянського Союзу російській авіації. Тому, найімовірніше, унаслідок відмови авіаційної техніки була катастрофа Су-34 із загибеллю екіпажу. Таких катастроф буде немало в російській авіації саме через конструктивні недоліки", – сказав Світан.

Мовиться, зокрема, про проблеми з паливною системою та двигунами. Росіяни так і не побудували серйозних двигунів. Су-57 не дотягує до 5-го покоління, зокрема, саме через це.

Які літаки є у ворога

Росіяни створили на базі Су-27 інші літаки. Наприклад, Су-30, Су-34 та Су-35. Вийшли непогані борти, які можуть виконувати бойові завдання на рівні 4+ покоління. Однак, Су-57 дотягнути до 5-го покоління їм не вдалося.

Основних бортів вони мають близько трьохсот. Це близько сотні Су-30, сотня Су-34 та приблизно сотня Су-35. Це той основний "кістяк" російської авіації, з яким нам доведеться боротися у небі,

– заявив військовий експерт.

Втрати російської авіації