Папа Римский заявил, что дугина – одна из "невинных" жертв войны

Папа Римский Франциск в очередной раз отметился скандальным заявлением, чем только помог российским пропагандистам. На этот раз понтифик назвал дарью дугину, якобы убитой под москвой, "невинной жертвой войны".

Такое заявление Папа Римский озвучил 24 августа, выступая на еженедельной всеобщей аудиенции.

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Отметим, что главным тезисом на аудиенции был призыв к "конкретным шагам" для прекращения войны в Украине и предотвращения риска "ядерной катастрофы" на Запорожской АЭС. Однако понтифик почему-то решил отойти от сценария, осудив войны как "безумие".

Что Папа Римский сказал о смерти дугиной

Он сказал, что дарья дугина была среди "невинных", убитых из-за войны. Понтифик также сказал, что наживающиеся на войне торговцы оружием являются "правонарушителями, которые убивают человечество". Как смерть дугиной в Подмосковье связана с войной в Украине Папа Римский не уточнил.

Однако такое заявление более чем возмутительно, потому что поддерживает версию российских пропагандистов и спецслужб о том, что к убийству россиянки якобы причастна Украина. Относительно взглядов самой дугиной и ее украинофобного отца, призвавшего уничтожать украинцев, Папа Римский ничего не сказал.

Кому сыграла на руку смерть дугиной

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка , ликвидацией дугиной кремль "убил" сразу двух зайцев. Он объяснил, что таким образом кремль:

Создал пропагандистский символ. Популяризировал нацистские идеи дугина-старшего. Запугал других пропагандистов для дополнительного "послушания". Временно переключил внимание на то, что Россия – страна-террорист.

Отметим, что во время своей речи в рамках Крымской платформы президент Владимир Зеленский подчеркнул, что убийство дугиной – это не наша ответственность.

Убийство дугиной может быть постановкой

23 августа в России похоронили убитую пропагандистку дарью дугину. Конечно, событие превратили в шоу "победим Украину", а тело дугиной после "горения в автомобиле" выглядело слишком хорошо, что провоцирует многие вопросы.

Напомним, что российская пропаганда пыталась обвинить в убийстве пропагандистки дугиной Украины и даже создала феерический фейк об исполнительнице – Наталью Вовк, которой россияне пытались приписать службу в "Азове". Впрочем, всю их ложь разоблачили похороны пропагандистки.

Сразу после убийства Дугиной российские пропагандисты сообщили о том, что в результате взрыва и пожара тело обгорело так, что провести опознание просто невозможно, единственное, что удалось определить, это то, что жертвой стала женщина. Но вот парадокс: согласно фото с похорон дугиной, которые распространяются в соцсетях, ее ликвидировали любым другим способом, но точно не взрывом и огнем. Ни один макияж не способен на такое чудо.

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