Зеленский побеседовал с Папой Римским

Также он поблагодарил понтифика за молитвы. Об этом глава нашего государства написал в своем твиттере.

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Владимир Зеленский сообщил, что сегодня провел разговор с Папой Римским Франциском.

Во время него он проинформировал об агрессии и страшных преступлениях, которые россия совершает против Украины.

Глава Украины выразил благодарность понтифику за молитвы за нашу страну. Также подчеркнул, что украинский народ как никогда нуждается в поддержке мировых духовных лидеров. Они должны доносить до всего мира правду об ужасах, которые оккупант совершает в Украине.

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