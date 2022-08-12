Зеленский побеседовал с Папой Римским
Также он поблагодарил понтифика за молитвы. Об этом глава нашего государства написал в своем твиттере.
Главное Украина получила новые M270 MLRS, NYT о колоссальных потерях россиян: основное за 170 день войны
Владимир Зеленский сообщил, что сегодня провел разговор с Папой Римским Франциском.
Во время него он проинформировал об агрессии и страшных преступлениях, которые россия совершает против Украины.
Глава Украины выразил благодарность понтифику за молитвы за нашу страну. Также подчеркнул, что украинский народ как никогда нуждается в поддержке мировых духовных лидеров. Они должны доносить до всего мира правду об ужасах, которые оккупант совершает в Украине.
В День молодежи Зеленский наградил украинских детей
12 августа отмечается международный день молодежи. По этому случаю глава государства наградил детей, которые, несмотря на юный возраст, непосильно помогают Вооруженным Силам Украины.
Президент Украины подчеркнул, что война забрала у наших детей детство, им пришлось побыстрее стать взрослее. Несмотря на это, юным украинцам удается делать то, что взрослые иногда не могут. Поэтому они заслуживают того, чтобы о них и их поступках знали всюду.
Зеленский наградил украинских детей: смотрите видео