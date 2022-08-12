Зеленський поговорив з Папою Римським

Також він подякував понтифіку за молитви. Про це глава нашої держави написав у своєму твіттері.

Головне Україна отримала нові M270 MLRS, NYT про колосальні втрати росіян: основне за 170 день війни

Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні провів розмову із Папою Римським Франциском.

Під час неї він поінформував про агресію та про страшні злочини, які росія здійснює проти України.

Очільник України висловив подяку понтифіку за молитви за нашу країну. Також підкреслив, що український народ як ніколи потребує підтримки світових духовних лідерів. Вони повинні доносити до всього світу правду про жахіття, які окупант коїть в Україні.

У День молоді Зеленський нагородив українських дітей