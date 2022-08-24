Папа Римський заявив, що дугіна – одна з "невинних" жертв війни

Папа Римський Франциск вчергове відзначився скандальною заявою, чим лише допоміг російським пропагандистам. Цього разу понтифік назвав дар'ю дугіну, яку нібито вбили під москвою, "невинною жертвою війни".

Таку заяву Папа Римський озвучив 24 серпня, виступаючи на щотижневій загальній аудієнції.

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Зауважимо, що головною тезою на аудієнції був заклик до "конкретних кроків" для припинення війни в Україні та запобігання ризику "ядерної катастрофи" на Запорізькій АЕС. Однак понтифік чомусь вирішив відійти від сценарію, засудивши війни як "божевілля".

Що Папа Римський сказав про смерть дугіної

Він сказав, що дар'я дугіна була серед "невинних", убитих через війну. Понтифік також сказав, що торговці зброєю, які наживаються на війні, є "правопорушниками, які вбивають людство". Яким чином смерть дугіної у Підмосков'ї пов'язана з війною в Україні Папа Римський не уточнив.

Однак така заява є більш ніж обурливою, бо підтримує версію російських пропагандистів та спецслужб про те, що до вбивства росіянки нібито причетна Україна. Щодо поглядів самої дугіної та її українофобного батька, який закликав нищити українців, Папа Римський нічого не сказав.

Кому зіграла на руку смерть дугіної

За словами радника очільника ОП Михайла Подоляка, ліквідацією дугіної кремль "вбив" одразу двох зайців. Він пояснив, що у такий спосіб кремль:

Створив пропагандистський символ. Популяризував нацистські ідеї дугіна-старшого. Залякав інших пропагандистів для додаткової "слухняності". Тимчасово перемкнув увагу з того, що росія – країна-терорист.

Зауважимо, що під час своєї промови у межах Кримської платформи президент Володимир Зеленський наголосив, що вбивство дугіної – це точно не наша відповідальність.

Вбивство дугіної може бути постановкою

23 серпня у росії поховали вбиту пропагандистку дар'ю дугіну. Звісно, подію перетворили на шоу "переможемо Україну", а тіло дугіної після "горіння в автомобілі" виглядало надто добре, що провокує багато запитань.

Нагадаємо, що російська пропаганда намагалася звинуватити у вбивстві пропагандистки дугіної Україну та навіть створила феєричний фейк про виконавицю – Наталю Вовк, якій росіяни намагалися приписати службу в "Азові". Втім, усю їхню брехню викрили похорони пропагандистки.

Одразу після вбивства дугіної російські пропагандисти повідомили про те, що внаслідок вибуху та пожежі тіло обгоріло так, що провести впізнання просто неможливо, єдине, що вдалося визначити, це те, що жертвою стала жінка. Але от парадокс: згідно з фото з похоронів дугіної, які поширюються у соцмережах, її ліквідували у будь-який інший спосіб, але точно не вибухом та вогнем. Жоден макіяж не здатен на таке диво.

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