російська пропаганда намагалася звинуватити у вбивстві пропагандистки дугіної Україну та навіть створила феєричний фейк про виконавицю – Наталю Вовк, якій росіяни намагалися приписати службу в "Азові". Втім, усю їхню брехню викрили похорони пропагандистки, повідомляє 24 канал.

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Нафарбована "згоріла" дугіна у труні

Одразу після вбивства дугіної російські пропагандисти повідомили про те, що внаслідок вибуху та пожежі тіло обгоріло так, що провести впізнання просто неможливо, єдине, що вдалося визначити, це те, що жертвою стала жінка. Ось цитата: "Тіло водія встановити неможливо, воно повністю згоріло. Позашляховик дугіної вибухнув о 21:35 під час руху по Можайському шосе, після чого врізався у будівлю". Після такої пригоди з водія й справді нічого не мало б залишитися.

Але от парадокс: згідно з фото з похоронів дугіної, які поширюються у соцмережах, її ліквідували у будь-який інший спосіб, але точно не вибухом та вогнем. Жоден макіяж не здатен на таке диво, а над тілом пропагандистки добре попрацювали.

"Згоріле" тіло дугіної / Фото з соцмереж

Дуже підозрілою є й реакція самого ідеолога-пропагандиста алєксандра дугіна. На його обличчі немає й сліду сліз, про жодне горе на його обличчі не йдеться – він радісно приймає співчуття, неначе привітання із Днем народження.

дугін не надто переймається загибеллю доньки / Фото з соцмереж

У мережі вже підозрюють, що це чергове шоу від російських спецслужб, які просто неспроможні на те, щоб обійтися без фейлів.

Пропагандисти повідомляють, що "журналістку та політолога" дар'ю дугіну поховали у московській області. Її похорони були закритими, територія кладовища була тимчасово закрита для сторонніх. Що саме спонукало до такого тихого поховання "героїні" окупанти не повідомляють.

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