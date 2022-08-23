Про це 24 каналу повідомив колишній співробітник СБУ, експерт Іван Ступак. За його словами, тепер це вбивство стало головною темою у росії, відсунувши на другий план вибухи в Криму й знищення там чергових російських систем ППО.

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Хто міг організувати вбивство дочки дугіна

Ступак висловив сумнів щодо причетності організацій, які взяли на себе відповідальність за підрив автівки дар'ї дугіної.

Я більш ніж упевнений, що це була внутрішня акція російських спецслужб. Найімовірніше, це була фсб,

– сказав колишній співробітник СБУ.

Він пояснив, що саме співробітники фсб мають мандат на відпрацювання таких заходів усередині росії. А на побігеньках у них перебуває російська поліція.

Співпадіння з іншими резонансними подіями в росії

Ступак зауважив, що парковка, де зберігався автомобіль дугіної, була під суворим наглядом. Доступ туди могли отримати лише працівники правоохоронних або спеціальних органів.

По-друге, підірвана радіокерованим способом. І що цікаво – начебто ті, хто брав участь, встигли утекти в Естонію,

– заявив експерт.

Він звернув увагу, що за останній час у росії траплялися кілька гучних подій, коли не працювали камери відеоспестереження. Зокрема, в готелі, де мешкав політик Алєксей Навальний, коли його отруїли. А також на мосту біля Кремля, де був застрелений Борис Нємцов.

Зрозуміло, що, якщо камера відеоспестереження не працює, – це комусь вигідно. А коли камера не працює тривалий час, то це вигідно великій кількості людей,

– сказав Ступак.

На його думку, цей захід був спрямований особисто проти дугіна. А підрив цього авто міг бути ексцесом виконавця або рішенням, яке було ухвалене в останній момент, незважаючи на те, що в машині була дочка дугіна.

Яка мета історії з підривом авто дугіної

Ступак зазначив, що зараз російська аудиторія останні 72 години не говорить ні про що інше, окрім як про дугіна, його дочку, спецслужби, помсту, Естонію й Україну.

Жодного слова про прильоти в Крим, про знищення там чергових російських систем протиповітряної оборони, про масову втечу кримчан із півострова. Тобто про все це тепер не говориться, вже піднімається градус, що потрібно помститися Україні,

– зазначив ексспівробітник СБУ.

Він вважає, що так у росії намагаються підтягнути градус суспільства, який став доволі низький. Тому ця історія буде розганятися для підтримки "спеціальної операції" в Україні, брати участь у якій є мало охочих.

До речі! У російській опозиції також переконані, що підрив авто дугіної – це робота фсб. Публіцист Андрій Піонтковський заявив, що вбивство дочки дугіна було дуже професійним, що вказує на те, що за цим стоять спецслужби.

Підрив авто дугіна: що відомо

У суботу 20 серпня автівка доньки головного ідеолога "руского міра" алєксандра дугіна вибухнула під Москвою. Дівчина разом зі своїм водієм загинули на місці події.

Вже наступного дня натхненник владіміра путіна потрапив до лікарні. Про те, що дугін опинився у лікарні повідомили російські ЗМІ. Що саме трапилося з так званим "філософом" невідомо.

Відповідальність за підрив авто дугіної взяла на себе "Національна республіканська армія". У своїй заяві вони оголосили чиновників російського уряду та регіональних адміністрацій поплічниками узурпатора. Тих, хто не складе своїх повноважень, пообіцяли знищувати.

Згодом на сайті кремля опублікували текст телеграми, якою путін вшанував пам'ять дугіної. Він заявив, що життя дар'ї обірвав "підлий, жорстокий злочин". Саму доньку дугіна глава кремля назвав світлою, талановитою людиною зі справжнім російським серцем.

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